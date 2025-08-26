26 de agosto de 2025 Inicio
Hallaron en Mar del Plata un cuadro robado por los nazis en plena Segunda Guerra

Una emblemática pintura del siglo XVII, robada en Ámsterdam, fue localizada en una casa en la ciudad balnearia durante una publicación del aviso de venta.

Una obra de arte, que se sospecha fue robada por los nazis, pintada por Giuseppe Ghislandi y perteneciente originalmente al galerista judío holandés Jacques Goudstikker, fue encontrada en Mar del Plata en un aviso de la venta de una propiedad.

La pintura "Retrato de una dama" apareció colgada sobre un sofá en el living de una casa en venta, que pertenece a una de las hijas del exfuncionario nazi Friedrich Kadgien, cercano a Göring y miembro de las SS, que se refugió en Argentina después de la guerra.

El rastreo comenzó cuando el diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD) advirtió la aparición del cuadro en las fotos de un aviso inmobiliario marplatense.

La Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos (RCE) observó las imágenes y no dudó de su autenticidad. “No hay razón para pensar que sea una copia, las dimensiones coinciden”, aunque aclararon que solo un examen directo del reverso permitirá una confirmación definitiva.

Tras esta evidencia, la Justicia federal de Mar del Plata inició una causa penal en la que el fiscal Carlos Martínez ordenó un allanamiento en la vivienda, ubicada en el barrio Parque Luro, y se secuestraron grabados, celulares y armas, aunque hasta el momento no se encontró la pintura.

Este retrato integra el registro de objetos expoliados por el nazismo y no restituido. Los herederos de Goudstikker, que ya recuperaron más de 200 obras, adelantaron que darán batalla legal para reclamario formalmente.

La investigación también apunta a una posible imputación por encubrimiento o contrabando, ya que el hallazgo fue originado por una publicación pública y captado por alertas de organismos internacionales como Interpol.

