27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Advierten que la economía sufrió en julio su segunda caída más fuerte en 16 meses

Un informe de la consultora Orlando Ferreres & Asociados destacó que el dato de julio es el segundo peor desde marzo de 2024.

Por
La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados.

La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados.

La economía argentina experimentó un revés significativo en julio, sufriendo su segunda caída mensual más pronunciada en casi un año y medio. Esta contracción se produce en un contexto de marcada volatilidad del dólar y de las tasas de interés, factores que históricamente frenan el consumo y la inversión. La consultora Orlando Ferreres & Asociados, a través de su Índice General de Actividad (IGA), señaló una disminución del 1% respecto al mes anterior, un dato que subraya las dificultades para sostener una expansión económica en el 2025.

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 27 de agosto

El informe de Ferreres destacó que el dato de julio es el segundo peor desde marzo de 2024, solo superado por la caída de marzo de este mismo año, periodo también caracterizado por una fuerte inestabilidad cambiaria, justo antes de que se concretara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La economía quedó en un nivel apenas 0,3% superior al que tenía en diciembre del año pasado, evidenciando las dificultades que está teniendo para mostrar una expansión en 2025", soslayó la entidad.

A pesar de la caída mensual, el análisis interanual del IGA mostró una mejora del 3,6% en comparación con julio del año pasado. Sin embargo, esta cifra representa la ganancia más baja desde noviembre de 2024.

grafico economia ferreres

Dentro del panorama general, se observaron desempeños dispares por sector. La intermediación financiera se destacó con un notable crecimiento del 23,1% en comparación anual, seguida por el sector minero-hidrocarburífero (+10,9%) y la construcción (+4,9%).

En el otro extremo, la industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados, registrando un retroceso del 2,4%. Ferreres atribuye esta caída tanto a una base de comparación más alta respecto a meses anteriores como a datos puntuales excepcionalmente negativos en áreas clave. Por ejemplo, la producción de aceites y la producción automotriz cayeron un 10,1% y un 16,5% respectivamente, lo que contribuyó significativamente a la mala performance del sector.

Noticias relacionadas

El consumo masivo permanece en crisis.

El consumo masivo sigue hasta 40% por debajo de 2017, pese a una suba en el primer semestre

En este contexto, la IA se presenta como una gran aliada para descubrir vuelos low cost, pero también resulta fundamental al momento de planificar vacaciones de verano u otros viajes más extensos.

Datos del Indec: en julio cayó el turismo receptivo y creció el emisivo

El riesgo país superó los 800 puntos.

El riesgo país superó los 800 puntos y las acciones y bonos frenaron su caída tras un lunes negro

En CABA, se establece la recategorización del Monotributo en otra fecha

Si sos monotributista de ARCA debés recategorizarte: hasta cuándo tenés tiempo en agosto 2025

El dólar oficial se acercó nuevamente al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Las tensiones políticas le suman presión al dólar, que volvió a subir y se acercó al techo de la banda

El BCRA subió en 3,5 puntos porcentuales los encajes remunerados.

El Banco Central volvió a subir los encajes remunerados previo a la nueva licitación de deuda

Rating Cero

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

La empresaria volvió a revolucinar las redes sociales con unas fotos junto al músico español.

¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain

Fuerte pelea con el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo.

Fuerte pelea en el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.

La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

Las hermanas Maradona cuestionaron la cobertura que se hizo de la noticia.

El furioso descargo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

últimas noticias

La facultad de Ciencias Sociales lanzó una novedosa app.

La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

Hace 1 hora
La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados.

Advierten que la economía sufrió en julio su segunda caída más fuerte en 16 meses

Hace 1 hora
Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

Hace 1 hora
Guillermo Francos en Encuentro Red Acero.

Escándalo de las coimas: Francos advirtió que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue"

Hace 2 horas
La víctima es Rocío Maricel Collado, de 31 años.

Femicidio en Mendoza: hallan asesinada a una docente y detienen a su novio

Hace 2 horas