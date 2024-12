El exatleta olímpico Federico Molinari fue citado a declarar por la acusación de grooming a una alumna

Está siendo investigado por el delito de captación por medios tecnológicos de una menor edad con fines sexuales -arts. 45 y 131 del C.P- por el que fue denunciado el 13 de marzo de 2023.

Los hechos se hicieron públicos en 2023 pero los chats se enviaron en 2021, del deportista a quien era su alumna en su escuela de gimnasia artística. En ese momento respondió: "Niego enfáticamente haber remitido mensaje alguno con contenido o sentido sexual”, aseguró en un comunicado.

Entre los chats que publicó Infobae se pudieron leer frases que le enviaba a la adolescente en Instagram, y donde le pedía que pasara a modo efímero, así los mensajes temporales se borraran luego de la conversación, porque si no “estaba al horno”.

Chats que reveló Infobae Infobae

Le decía que “estaba muy linda”, “que estaba hecha un fuego” y según reveló este medio hasta llegó a sugerir un encuentro fuera de la escuela: "¿querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo jajaja”, escribió a la chica.

El medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 también habría escrito: “Pienso mucho en los entrenamientos y en el Sudamericano y en algo más que si te cuento puede ser perjudicial para Fede", hablando de él en tercera persona.

Chats Federico Molinari Infobae

La denuncia de la alumna de Federico Molinari

Según detalló la madre de la alumna acosada por Federico Molinari, los chats empezaron en febrero de 2021 y terminaron en enero de 2022. “Todo empezó en el verano de 2021. Cuando tenía que retomar el entrenamiento, mi hija me dijo que no quería. En ese momento le pregunté por qué, pero ella no quiso decirme", comentó la mujer.

"Volvió un mes después a las prácticas. Ni bien lo hizo, pasaron determinadas cosas y se desencadenó todo. Mi hija habló con su psicólogo, él le dijo que me contara la verdad y yo lo que hice fue encarar a Molinari, que lo único que quería era que su mujer no se enterara de nada y me ofrecía alternativas para que mi hija siguiera en la actividad", dijo la mamá de la menor.

"...En vez de eso fue tratada peor, hasta quisieron bajarla de la competencia nacional. Yo le envié los chats a Paula (Cancio, la mujer de Molinari, también entrenadora) para que supiera lo que estaba haciendo su esposo con mi hija y aún así prefirió mantenerse callada", subrayo.

"Hablé todo con el psicólogo y decidí hacer la denuncia en la Confederación Argentina de Gimnasia primero y en la Justicia después. Yo no quería que esto saliera a la luz porque ya bastante tiene mi hija con lo que vivió. Pero entendí que había que denunciar porque esto no puede pasarle ni a mi hija ni a nadie más. Por eso denuncié: hice lo que una madre tiene que hacer”, concluyó.

Qué es el grooming

El grooming es el acoso sexual a menores de edad, que se basa en establecer con ellos una relación de confianza a través de medios informáticos o telemáticos, fundamentalmente en chats y redes sociales.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.