Abuso sexual: el fiscal pidió el sobreseimiento de Gonzalo Montiel

En el escrito de 122 páginas se especificó que los peritajes que fueron sometidos tanto la víctima y el acusado, dieron a favor del jugador y otros 15 testigos que declararon en la causa coinciden “en describir ciertos hechos que permiten afirmar que el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye”.

“La víctima, cuando hace referencia al hecho, no lo puede hacer en forma circunstanciada. Y si bien ella explica por qué no pudo hacerlo y que esto por sí solo no invalida sus dichos, lo cierto es que, aun haciendo el análisis bajo una mirada de género, este testimonio desguarnecido de detalles u otros datos que posibiliten su verificación, no puede imponerse por sí solo a un nutrido cúmulo probatorio que lo contrarrestan. Una lógica semejante derrumbaría por completo otros principios constitucionales como el de inocencia, o desvanecería la necesidad de alcanzar la verdad como uno de los objetivos del proceso penal”, se lee en el argumento por parte de la Fiscalía en otra parte del documento presentado en San Justo a la que accedió el medio deportivo Olé.

Qué dice la denuncia contra Gonzalo Montiel por presunto abuso sexual

Una joven denunció a Gonzalo Montiel fue por un hecho de presunto abuso sexual que se habría cometido en 2019, en la casa familiar del futbolista situada en la localidad bonaerense de La Matanza.

En aquel momento, la denunciante aseguró que le colocaron “algo” en su bebida. “Me dolía mucho la cabeza, sentía que me iba a desmayar”, dijo, a la vez que comentó que le pidió ayuda al futbolista. Después de vislumbrar lesiones en su cuerpo, recibió un mensaje de Montiel que le preguntaba si estaba bien y que agregaba: “Estuviste con alguien”.

En la denuncia se dejó constancia de un mensaje de la mamá del propio futbolista: "Soy Marisa, la mamá de Gonzi", y que al consultarle qué había pasado, la respuesta fue: "Te violaron mamita, ponete óvulos".

Según Raquel Hermida, la abogada de la denunciante, una vez que ella comenzó "a recibir llamados de números ocultos y una voz masculina que le decía: ‘Olvidate de Gonzalo Montiel, borrá su nombre de tu cabeza'”. En su declaración, la joven comentó: “Me repetían 'te vamos a pegar dos tiros en la cabeza'”, añadió. “Te vamos a matar aunque estés acompañada”.

En la investigación que lleva adelante la Unidad Funcional 3 de Lomas de Zamora están imputados Montiel, Alexis Acosta, amigo de la familia del futbolista y otro joven.