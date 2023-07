El duro relato de Verónica Ojeda sobre su operación con Aníbal Lotocki: "No sabe ni que me puso"

El crudo relato de Verónica Ojeda sobre su operación con Aníbal Lotocki: "No sabe ni que me puso".

Por su parte, quien fue pareja de Diego Maradona, detalló en primera persona como fue su proceso: “Antes que nada quiero mandarle un beso enorme a Silvina Luna y un apoyo a toda su familia. Cuando tuve a Dieguito, había engordado mucho, y como me sentía con exceso de peso decidí operarme”.

Verónica Ojeda reclamó en Dubai parte de la herencia de Diego Maradona La madre de Dieguito Fernando tiene diferencias con el abogado que administra el patrimonio del "Diez". Redes Sociales

“Hasta que una amiga en común del ambiente me recomendó a este hombre. Cuando lo fui a ver obviamente me dijo que sí podía operarme y que podía hacerlo enseguida, a la semana siguiente”, detalló en LAM.

Y agregó un detalle clave: “Me hice una lipo pero después él me agregó un poco de relleno en las caderas porque no tengo nada en esa zona. El tema es que yo no se lo había pedido, lo único que le pedí fue una lipo absoluta, porque me veía mal y él me agregó cosas en otros lugares que yo no le había pedido”.

Relató que, luego de la operación, tuvo que internarse: “En un momento me sentí muy mal y quise ir al baño, pero cuando intenté levantarme de la cama me desvanecí. No había ni una enfermera y yo perdía mucha sangre”.

Lotocki

Por último, expresó que cuando vio todos los casos de Lotocki, fue a ver a un especialista y le explicó los dolores. “Supuestamente Lotocki me iba a poner la misma grasa de mi cuerpo, pero es el día de hoy que me sigue doliendo y todavía no se sabe qué me puso. Constantemente me hago chequeos, yo estoy bien, pero los dolores están y tengo granulomas en diferentes partes del cuerpo”.

Le contaron a Silvina Luna que Aníbal Lotocki fue inhabilitado: cómo fue el momento

Se confirmó que Aníbal Lotocki fue inhabilitado para desarrollar su labor como doctor y el entorno de Silvina Luna confirmó que la actriz ya está enterada de la situación. Detallaron qué sintieron y la reacción colectiva de sus seres más cercanos.

Silvina Luna

La panelista de A la tarde, Cora De Barbieri, contó: “Mientras nosotros estamos hablando de este tema, debatiéndolo, Silvina Luna se está enterando que inhabilitaron a la persona que ella cree que le arruinó la vida”.

Y agregó la reacción de la modelo: “Su grupo de amigas, la verdad es que están muy emocionadas, muy conmocionadas”. Sin embargo, consideran que no están del todo conformes por el momento en el que se realizó.