11 de enero de 2026 Inicio
Ignacio Torres reclamó "medidas ejemplificadoras" por los incendios intencionales en Chubut

El gobernador de la provincia patagónica criticó duramente la exigua pena que reciben quienes inician las llamas, que solamente es de seis meses. "Tienen que pagar las consecuencias", afirmó.

El gobernador chubutense reclamó penas más duras contra quienes provocan los incendios.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cargó duramente contra quienes provocaron el incendio de la zona de Puerto Patriada, que ya se confirmó que fue intencional, y pidió medidas ejemplificadoras.

En primer lugar, el funcionario diferenció el origen de los dos focos más peligrosos y explicó que el incendio registrado en el Parque Nacional Los Alerces tuvo un origen natural. “Está constatado que se inició a partir de una tormenta eléctrica y la caída de un rayo”, aseguró.

En diálogo con C5N, Torres señaló que todos los años se registran incendios de distinto tipo y recordó que la provincia atraviesa una situación climática crítica. “Algunos son accidentales, otros naturales y otros maliciosos. Veníamos advirtiendo que íbamos a enfrentar la peor sequía desde 1975”, indicó. En ese marco, expresó su indignación ante los hechos intencionales: “La bronca y la frustración aparecen cuando agarrás a dos personas con un bidón en la mano y después cumplen apenas seis meses de prisión”.

El gobernador subrayó que los incendios provocados deben tener consecuencias penales severas, sin importar quién los cometa. “No importa quién sea ni dónde ocurra: quien realiza un incendio intencional tiene que pagar las consecuencias, con medidas ejemplificadoras. De milagro no pasó a mayores”, advirtió. Además, destacó la magnitud del daño causado: “Hablamos de más de 10.000 hectáreas afectadas y de familias que lo perdieron todo”.

En relación con las versiones sobre posibles intereses inmobiliarios detrás de los incendios, Torres fue cauteloso y pidió esperar el avance de la Justicia. “No puedo afirmar qué es lo que se está investigando. No veo especulación inmobiliaria porque se trata de tierras privadas. El Parque Los Alerces es patrimonio de la humanidad y Puerto Patriada es una zona clave y estratégica”, afirmó.

Incendios en La Patagonia
El fuego consumió más de 5.000 hectáreas.

Por último, el mandatario cuestionó la politización del tema y las teorías conspirativas. “A veces hay una necesidad de generar rivalidades por politiquería barata. Mi responsabilidad es respaldar a los chubutenses”, remarcó.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial seguirá de cerca la causa judicial: “Cuando la Justicia diga que estamos en condiciones de informar lo que pasó, nos pondremos al frente. Quien haya prendido ese árbol tiene que estar preso muchos años y vamos a ser garantes de que sea así”.

Incendios fuera de control en Chubut: ofrecen 50 millones de pesos como recompensa para quien brinde datos

El fuego consumió más de 2.000 hectáreas en Chubut y no da tregua, los bomberos y brigadistas trabajan desde hace cuatro días sin descanso para poder frenar el avance de las llamas. El gobierno provincial anunció una recompensa de 50 millones de pesos para aquellos que brinden datos sobre las personas involucradas en el inicio del fuego.

Desde el Servicio Provincial del Manejo del Fuego, informaron que "se encuentra activo el incendio detectado el lunes 5/01 en Puerto Patriada, El Hoyo. Persistirá un escenario de riesgo elevado por la ocurrencia y propagación de incendios forestales que podrían mantenerse muy activos durante la noche".

Las condiciones meteorológicas beneficiaron la propagación del fuego "se pudo trabajar y realizar lo planificado en la reunión operativa del día anterior. Los medios aéreos no pudieron operar en horas de la mañana por escasa visibilidad. Por el aumento en la intensidad del viento y las rotaciones, se registró rápida propagación, reactivación de varios sectores con alta intensidad y conflagraciones. Todo esto favorecido por la disponibilidad de combustible vegetal y fuertes pendientes".

En el área afectada trabajan miembros de Secretaría de Bosques, Municipalidad de El Hoyo, Municipalidad de Epuyén, Subs Prot Ciudadana Chubut, APSV, Delegación Forestal El Hoyo, Protección Civil Municipal de El Hoyo, Pesca Continental, Reg Pat del SNMF-AFE, Policía de la provincia y Gendarmería.

Sobre la recompensa, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres aseguró en diálogo con el medio El Diario: "Vamos a dar una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos precisos y contundentes que permitan identificar y capturar a los responsables de este último foco ígneo".

"No tenemos determinado un móvil para la realización o iniciación del incendio, pero estamos trabajando con varias hipótesis" , explicó la fiscal que investiga Débora Barrionuevo en diálogo con C5N, si el fuego fue iniciado apropósito. "La prioridad ahora es apagar el fuego, estamos viviendo una situación terrible", añadió.

