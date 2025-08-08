Aitana afrontó los rumores de separación y dejó en claro cómo está su pareja con Plex Una foto casual terminó con los comentarios que ponían en duda que estuvieran juntos. Se mostraron unidos y de buen humor en Dubái.







Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad. YouTube

Aitana volvió a llamar la atención de los medios, esta vez por motivos personales. Luego de versiones que señalaban una posible crisis con Plex, la cantante y el streamer dieron señales claras sobre el estado real de su relación. Una imagen reciente en un aeropuerto desactivó las especulaciones.

El éxito profesional de Aitana está en ascenso, por ejemplo recientemente brilló con dos presentaciones en Madrid, anunció una gira internacional y reafirmó su lugar como referente del pop en español. Mientras tanto, su vínculo con Plex, visible y presente en cada concierto, también generó conversación entre sus seguidores.

En medio de este crecimiento artístico, comenzaron a circular versiones de un distanciamiento entre ambos. Pero una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad, con gestos que dejaron a la vista el presente de la pareja sin necesidad de declaraciones.

aitana y plex Europa FM Qué hicieron Aitana y Plex ante los rumores de separación En los últimos días, se viralizaron versiones sobre un conflicto entre Aitana y Plex luego de uno de sus conciertos. Según se comentó en el programa TardeAR, la artista habría llegado molesta a una fiesta por algunos inconvenientes técnicos y, en una charla con Plex, habrían intercambiado opiniones sobre sus planes personales, lo que dio lugar a una supuesta tensión.

Estas versiones alimentaron la idea de una crisis e incluso la posibilidad de que estuvieran viviendo sus primeras vacaciones por separado. Pese a eso, en el programa DCorazón, el periodista Javi de Hoyos presentó una imagen que desmintió por completo esa versión. Un seguidor envió al canal una foto tomada en el aeropuerto de Dubái, donde Aitana y Plex aparecen juntos, relajados y sonriendo con fans.

aitana y plex Gtresonline Ambos se mostraron accesibles, con buena disposición para las fotos, y sin signos de incomodidad. Lejos de los rumores, la pareja dejó en claro que comparten su tiempo libre y que continúan disfrutando de su vínculo. Según comentaron en el programa, Dubái habría sido solo una escala, con destino final en algún país de Asia, lo que confirma que siguen compartiendo sus vacaciones.