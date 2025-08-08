IR A
IR A

Aitana afrontó los rumores de separación y dejó en claro cómo está su pareja con Plex

Una foto casual terminó con los comentarios que ponían en duda que estuvieran juntos. Se mostraron unidos y de buen humor en Dubái.

Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad.

Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad.

YouTube

Aitana volvió a llamar la atención de los medios, esta vez por motivos personales. Luego de versiones que señalaban una posible crisis con Plex, la cantante y el streamer dieron señales claras sobre el estado real de su relación. Una imagen reciente en un aeropuerto desactivó las especulaciones.

Te puede interesar:

Kevin Johansen en el Malba: "Sin arte somos peores"

El éxito profesional de Aitana está en ascenso, por ejemplo recientemente brilló con dos presentaciones en Madrid, anunció una gira internacional y reafirmó su lugar como referente del pop en español. Mientras tanto, su vínculo con Plex, visible y presente en cada concierto, también generó conversación entre sus seguidores.

En medio de este crecimiento artístico, comenzaron a circular versiones de un distanciamiento entre ambos. Pero una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad, con gestos que dejaron a la vista el presente de la pareja sin necesidad de declaraciones.

aitana y plex

Qué hicieron Aitana y Plex ante los rumores de separación

En los últimos días, se viralizaron versiones sobre un conflicto entre Aitana y Plex luego de uno de sus conciertos. Según se comentó en el programa TardeAR, la artista habría llegado molesta a una fiesta por algunos inconvenientes técnicos y, en una charla con Plex, habrían intercambiado opiniones sobre sus planes personales, lo que dio lugar a una supuesta tensión.

Estas versiones alimentaron la idea de una crisis e incluso la posibilidad de que estuvieran viviendo sus primeras vacaciones por separado. Pese a eso, en el programa DCorazón, el periodista Javi de Hoyos presentó una imagen que desmintió por completo esa versión. Un seguidor envió al canal una foto tomada en el aeropuerto de Dubái, donde Aitana y Plex aparecen juntos, relajados y sonriendo con fans.

aitana y plex

Ambos se mostraron accesibles, con buena disposición para las fotos, y sin signos de incomodidad. Lejos de los rumores, la pareja dejó en claro que comparten su tiempo libre y que continúan disfrutando de su vínculo. Según comentaron en el programa, Dubái habría sido solo una escala, con destino final en algún país de Asia, lo que confirma que siguen compartiendo sus vacaciones.

Noticias relacionadas

últimas noticias

play
La serie de Netflix que está dando de qué hablar y tiene cautivados a todos los suscriptores

Creían que su mamá iba a delegar el negocio familiar, pero no fue así: esta serie con mucha comedia negra es furor en Netflix

Hace 9 minutos
La ropa también puede ser una forma de comunicar identidad, estado mental e incluso nivel intelectual.

Cuál es el verdadero significado de que una persona siempre se vista con negro según la psicología

Hace 10 minutos
Su debut está previsto para el 9 de agosto frente a San José Earthquakes. 

Fue verdugo de la Selección argentina dos veces y ahora enfrentará a Messi en la MLS

Hace 10 minutos
Expertos en inteligencia artificial destacan cómo la nueva versión de ChatGPT combina creatividad y razonamiento para ofrecer una experiencia única, poniendo en debate los límites entre máquina y emoción.

Le preguntó a ChatGPT si está vivo y lo impactó la respuesta: "Me dejó los pelos de punta"

Hace 10 minutos
Por el momento, la agencia espacial estadounidense no emitió ninguna alarma sobre riesgos potenciales.

¿Es una amenaza? La NASA continúa examinando el objeto extraterrestre que podría llegar a la Tierra en 2025

Hace 11 minutos