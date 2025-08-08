Telefe confirmó que levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

Las redes oficiales del canal confirmaron que el jueves no se emitirá el ciclo y pondrán otro programa en su reemplazo. ¿Qué pasó?

La Voz Argentina 2025 tendrá el estreno de los knockouts desde el lunes , lo que significa que se empezará a emitir la tercera etapa del programa. Sin embargo, desde las redes sociales de Telefe informaron que el jueves levantarán el programa porque tienen un compromiso televisivo ¿Qué pasó?

Este domingo será el final de las batallas y todos los jurados deberán tener la misma cantidad de participantes, excepto Lali Espósito, quien decidió robar una vez más de lo permitido. De este modo, en la nueva etapa deberá eliminar a un participante más que sus coaches rivales.

Esta nueva etapa del ciclo se emitirá a la misma hora que las batallas y tendrá un formato casi idéntico, con la diferencia de que los participantes de un mismo equipo cantarán dos canciones diferentes, en lugar de la misma, para poder definir quién se queda.

El programa irá de domingo a viernes de 21:45 a 23:15. Excepto este jueves 14 de agosto porque Telefe anunció: “Se terminó la espera. Vuelve la Conmebol Libertadores a la pantalla de Telefe. Se enfrentan Libertad y River Plate a las 21:15”. De este modo, levantarán el ciclo que conduce Nico Occhiato.

¡Se terminó la espera Millo! Vuelve la Conmebol Libertadores a la pantalla de Telefe El próximo jueves 14 de agosto a las 21.15 se enfrentan Libertad vs River Plate

La Voz Argentina atravesó un polémico episodio en los últimos días porque dos participantes quedaron eliminados por decisión de Soledad y uno de los familiares de los aspirantes se quejó en pleno programa. Ante esto, la artista hizo su descargo: “Es duro, pero lo tenemos que hacer” .

Sucede que, luego de que Segundo Maciel y Máximo Medina se presentaron a cantar con la canción Yo quisiera de Reik, pero no convenció al jurado:“Cumplieron con la batalla, pero no sentimos que tuvieran ganas de romperla, sabiendo que puede ser la última chance de cantar”. Y directamente Soledad opinó con dureza: “No fue una buena noche. Sufría por ustedes”.

“Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos. Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos", concluyó.

Embed HABLÓ LA SOLE TRAS EL ESCÁNDALO EN LA VOZ: "Es normal la reacción de la familia"



— América TV (@AmericaTV) August 5, 2025

"Es que es difícil, por eso creo hablo mucho con los participantes y les digo 'yo me puedo equivocar', porque la verdad no la tengo. Mi decisión en tu carrera, en tu vida, no es gravitante. En La Voz Argentina hay un solo ganador y lo importante es aprovechar la pantalla mientras la tengas para que la gente te conozca", agregó la artista en Sálvese Quien Pueda (SQP)

Sin embargo, en lugar de fomentar la pelea, se mostró comprensiva: “Yo siento que es normal la reacción de la familia. Mi viejo se habrá embroncado con un montón de gente que le habrá dicho 'no, hoy no sube, hoy no sube', pero a nosotros nos enseñó mucho eso. Yo pido disculpas, lo hago con respeto, pero me toca hacer esto".