Javier Milei hablará en cadena nacional a las 21 sobre los vetos a las leyes en el Congreso

El mandatario se referirá a lo ocurrido en el Palacio Legislativo sobre los distintos proyectos presentados por el Ejecutivo.

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes a las 21 y se referirá, entre otros temas, sobre los vetos a las leyes de discapacidad y jubilaciones aprobadas en el Congreso de la Nación. La noticia fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

“Yo no voy a hablar ahora de los vetos y de lo que ocurrió en el Congreso porque hoy a las 21 hay una cadena nacional que va a estar brindando el presidente de la Nación , precisamente haciendo alusión a la consulta que me hacés. Permitime no contestarte”, refirió el portavoz ante una consulta periodística sobre el accionar del Ejecutivo luego de lo acontecido en el Palacio Legislativo.

El lunes, el Gobierno oficializó por medio del Boletín Oficial el veto presidencial sobre los los tres proyectos de ley sancionados en el Congreso: aumento a las jubilaciones , reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

"Esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretenden forzar al Gobierno nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero. Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza ", señalaba el comunicado oficial.

La reacción del Gobierno tras el duro revés en Diputados: "Perdimos todas"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró prácticamente derrotado tras las 12 votaciones en contra en el Congreso durante la maratónica sesión en Diputados: "Perdimos todas". Igualmente, aseguró: "Todo lo que podamos vetar lo vamos a vetar".

Su análisis sobre la derrota legislativa, Francos sostuvo que había que considerar que "estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores del radicalismo, de la coalición cívica, etcétera y hacer un poco de demagogia, ¿no? Porque esta es la verdad".

"La mayoría de esas medias sanciones implican mayores gastos. ¿Esto es lo que la Cámara de Diputados quiere? ¿volver atrás? Bueno, ¿qué va a hacer eso finalmente? Y va a generar más gastos, intentar romper el superávit fiscal que el Gobierno viene manteniendo desde que comenzó", evaluó. Y luego agregó: "Si el Congreso quiere imponernos gastos públicos, también va a costar mucho salir. Bueno, esto fue lo que pasó ayer en definitiva como resumen de la sesión".

Francos intentó explicar la derrota en el recinto y en diálogo con Radio Mitre, analizó: "Perdimos perdimos todas las votaciones porque eran votaciones que tenían que ver esos que tenían esos componentes y con mayorías con mayorías apabullantes, ¿no? Con gente que votó con el kirchnerismo".