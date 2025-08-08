8 de agosto de 2025 Inicio
Javier Milei hablará en cadena nacional a las 21 sobre los vetos a las leyes en el Congreso

El mandatario se referirá a lo ocurrido en el Palacio Legislativo sobre los distintos proyectos presentados por el Ejecutivo.

Milei hablará a las 21 hs en cadena nacional.

Milei hablará a las 21 hs en cadena nacional.

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes a las 21 y se referirá, entre otros temas, sobre los vetos a las leyes de discapacidad y jubilaciones aprobadas en el Congreso de la Nación. La noticia fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

El Gobierno suspendió pensiones por discapacidad.
El Gobierno dio de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad que fueron "mal otorgadas"

“Yo no voy a hablar ahora de los vetos y de lo que ocurrió en el Congreso porque hoy a las 21 hay una cadena nacional que va a estar brindando el presidente de la Nación, precisamente haciendo alusión a la consulta que me hacés. Permitime no contestarte”, refirió el portavoz ante una consulta periodística sobre el accionar del Ejecutivo luego de lo acontecido en el Palacio Legislativo.

El lunes, el Gobierno oficializó por medio del Boletín Oficial el veto presidencial sobre los los tres proyectos de ley sancionados en el Congreso: aumento a las jubilaciones, reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

"Esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretenden forzar al Gobierno nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero. Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", señalaba el comunicado oficial.

La reacción del Gobierno tras el duro revés en Diputados: "Perdimos todas"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró prácticamente derrotado tras las 12 votaciones en contra en el Congreso durante la maratónica sesión en Diputados: "Perdimos todas". Igualmente, aseguró: "Todo lo que podamos vetar lo vamos a vetar".

Su análisis sobre la derrota legislativa, Francos sostuvo que había que considerar que "estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores del radicalismo, de la coalición cívica, etcétera y hacer un poco de demagogia, ¿no? Porque esta es la verdad".

"La mayoría de esas medias sanciones implican mayores gastos. ¿Esto es lo que la Cámara de Diputados quiere? ¿volver atrás? Bueno, ¿qué va a hacer eso finalmente? Y va a generar más gastos, intentar romper el superávit fiscal que el Gobierno viene manteniendo desde que comenzó", evaluó. Y luego agregó: "Si el Congreso quiere imponernos gastos públicos, también va a costar mucho salir. Bueno, esto fue lo que pasó ayer en definitiva como resumen de la sesión".

Francos intentó explicar la derrota en el recinto y en diálogo con Radio Mitre, analizó: "Perdimos perdimos todas las votaciones porque eran votaciones que tenían que ver esos que tenían esos componentes y con mayorías con mayorías apabullantes, ¿no? Con gente que votó con el kirchnerismo".

"Están atacando todo lo que les molesta, aseguró Estela de Carlotto. 

Estela de Carlotto criticó a LLA por usar la consigna Nunca Más: "No saben qué hacer para humillarnos"

play

Causa Vialidad: Cristina va a la Corte para impugnar el uso de la tobillera electrónica

La excanciller Diana Mondino realizó polémicas declaraciones.

Adorni cuestionó a Mondino por su declaración sobre Milei y $LIBRA: "Comentario totalmente desafortunado"

se conocio el primer spot de la libertad avanza para la provincia de buenos aires

Se conoció el primer spot de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires

Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 

Cómo quedaron las alianzas partidarias de cara a octubre

Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.

El peronismo porteño amplió su unidad y presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad.

Aitana afrontó los rumores de separación y dejó en claro cómo está su pareja con Plex

La serie de Schwarzenegger no tendrá una tercera temporada.

Escándalo en Netflix: cancelaron una serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger

El film basada en una historia real ganó un Oscar en 2015-
play

Está basada en hechos reales, la podés ver en Netflix y es una película desgarradora

Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Escándalo en La Voz Argentina: Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó

Marvel se lo juega todo a una carta con esta nueva producción.

Cambio de protagonista: Marvel decidió que el líder de los Vengadores no será quien estaba definido

El nuevo disco del Pity se llamará "Basado en hechos reales" y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios: cuándo y dónde será el recital

¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto?.

¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto?

Hace 7 minutos
Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad.

Aitana afrontó los rumores de separación y dejó en claro cómo está su pareja con Plex

Hace 7 minutos
El desgarrador relato de Julieta Prandi ante el tribunal.

El desgarrador testimonio de Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual contra su exmarido: "Déjenme vivir en paz"

Hace 10 minutos
play

Video: una Ferrari quedó destrozada tras un impresionante choque en San Vicente

Hace 16 minutos
Con solo un clic, los usuarios podrán abastecer sus cavas desde casa, aprovechando ofertas exclusivas que transforman al evento en una experiencia imperdible.  

Si tenés vinos espumosos es mejor tomarlos con la comida y no con el postre: cuál es el motivo

Hace 16 minutos