Creían que su mamá iba a delegar el negocio familiar, pero no fue así: esta serie con mucha comedia negra es furor en Netflix

La serie de Netflix que está dando de qué hablar y tiene cautivados a todos los suscriptores

Una familia común, un negocio que no lo es tanto y una madre que guarda más secretos de los que aparenta. Así comienza esta producción que rápidamente se volvió una de las más vistas en Netflix, gracias a su trama inesperada, personajes entrañables y un humor negro que atrapa desde el primer episodio.

La historia gira en torno a lo que parecía una "transición tranquila" del mando dentro de una empresa particular. Pero, contra todos los pronósticos, la matriarca de la familia decide seguir al frente… y lo hace con una decisión que sacude a todos. Desde ese momento, Muertos S.L. se despliega con giros cada vez más absurdos, emotivos y divertidos.

Sinopsis de Muertos S.L, la serie que es de los más visto de Netflix muertos-sl-01 Tras la muerte de Gonzalo Torregrosa, fundador y dueño de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo (su fiel colaborador) está convencido de que lo más conveniente para el futuro del negocio es que él tome las riendas. Sin embargo, de forma inesperada, Nieves, la viuda septuagenaria, decide asumir la dirección de la empresa familiar.

Para ello cuenta con la ayuda de su yerno Chemi, un entusiasta pero ineficaz especialista en marketing, desafiando así los planes de sus hijas, quienes preferirían cerrar la funeraria y abrir un gimnasio.

Tráiler de Muertos S.L.

como Manuela Ascen López como Nieves

Carlos Areces como Dámaso Carrillo

Amaia Salamanca como Vanesa

Aitziber Garmendia como Olivia

Salva Reina como Nino

Diego Martín como Chemi

Bárbara Santa Cruz como Pilar