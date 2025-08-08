IR A
Creían que su mamá iba a delegar el negocio familiar, pero no fue así: esta serie con mucha comedia negra es furor en Netflix

En redes sociales, muchos ya la señalan como una de las mejores apuestas del año dentro del catálogo de producciones hispanohablantes.

La serie de Netflix que está dando de qué hablar y tiene cautivados a todos los suscriptores

Una familia común, un negocio que no lo es tanto y una madre que guarda más secretos de los que aparenta. Así comienza esta producción que rápidamente se volvió una de las más vistas en Netflix, gracias a su trama inesperada, personajes entrañables y un humor negro que atrapa desde el primer episodio.

La serie de Schwarzenegger no tendrá una tercera temporada.
Escándalo en Netflix: cancelaron una serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger

La historia gira en torno a lo que parecía una "transición tranquila" del mando dentro de una empresa particular. Pero, contra todos los pronósticos, la matriarca de la familia decide seguir al frente… y lo hace con una decisión que sacude a todos. Desde ese momento, Muertos S.L. se despliega con giros cada vez más absurdos, emotivos y divertidos.

Sinopsis de Muertos S.L, la serie que es de los más visto de Netflix

muertos-sl-01

Tras la muerte de Gonzalo Torregrosa, fundador y dueño de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo (su fiel colaborador) está convencido de que lo más conveniente para el futuro del negocio es que él tome las riendas. Sin embargo, de forma inesperada, Nieves, la viuda septuagenaria, decide asumir la dirección de la empresa familiar.

Para ello cuenta con la ayuda de su yerno Chemi, un entusiasta pero ineficaz especialista en marketing, desafiando así los planes de sus hijas, quienes preferirían cerrar la funeraria y abrir un gimnasio.

Tráiler de Muertos S.L.

Embed - MUERTOS S.L. T2 - TRÁILER OFICIAL (HD)

Reparto de Muertos S.L.

  • Adriana Torrebejano como Manuela
  • Ascen López como Nieves
  • Carlos Areces como Dámaso Carrillo
  • Amaia Salamanca como Vanesa
  • Aitziber Garmendia como Olivia
  • Salva Reina como Nino
  • Diego Martín como Chemi
  • Bárbara Santa Cruz como Pilar
