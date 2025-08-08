¿Se adelanta la primavera? Cambio drástico en el pronóstico y las temperaturas para Buenos Aires El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por bajas temperaturas para algunas localidades de Argentina, aunque el termómetro comenzará a subir de cara al fin de semana. Por







De cara al fin de semana se espera un incremento de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para la costa atlántica de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos y Corrientes. En el caso de localidades en el centro del país, como Villa Reynolds y La Toma, se esperan mínimas de 7 grados bajo cero. Sin embargo, el pronóstico extendido adelantó un aumento de las temperaturas de cara al fin de semana.

Tras una semana marcada por el ingreso de un frente frío, que generó una baja del termómetro en la Patagonia y en el centro de la Argentina, desde Meteored adelantaron que las condiciones meteorológicas de cara al fin de semana y se mantendrán durante varios días.

"Será un período poco habitual para lo que va del invierno, con escasa nubosidad, aire seco y temperaturas que irán en ascenso", informaron en el sitio especializado.

En tal sentido, detallaron que no se espera el regreso de las lluvias en los próximos días, a raíz de esto "la circulación de aire norte será clave para el ascenso térmico, con jornadas más soleadas y temperaturas más templadas".

Ranking de temperaturas para el viernes 8 de agosto Villa Reynolds, San Luis, -7.3º Maquinchao, Río Negro, -6.2º Escuela de Aviación Militar, Córdoba, -3.3º La Quiaca, Jujuy, -3.2º Chapelco, Neuquén, -3º Córdoba, Córdoba, -2.4º Azul, Buenos Aires, -1.8º Río Cuarto, Córdoba, -1.3º Viedma, Río Negro, -1º General Pico, La Pampa, -0.9º