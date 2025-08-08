8 de agosto de 2025 Inicio
¿Se adelanta la primavera? Cambio drástico en el pronóstico y las temperaturas para Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por bajas temperaturas para algunas localidades de Argentina, aunque el termómetro comenzará a subir de cara al fin de semana.

Por
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para la costa atlántica de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos y Corrientes. En el caso de localidades en el centro del país, como Villa Reynolds y La Toma, se esperan mínimas de 7 grados bajo cero. Sin embargo, el pronóstico extendido adelantó un aumento de las temperaturas de cara al fin de semana.

Las tormentas fuertes se registrarán en la provincia de Misiones. 
Alerta por un nuevo frente frío y el regreso del mal tiempo a Buenos Aires: ¿Vuelven las lluvias?

Tras una semana marcada por el ingreso de un frente frío, que generó una baja del termómetro en la Patagonia y en el centro de la Argentina, desde Meteored adelantaron que las condiciones meteorológicas de cara al fin de semana y se mantendrán durante varios días.

"Será un período poco habitual para lo que va del invierno, con escasa nubosidad, aire seco y temperaturas que irán en ascenso", informaron en el sitio especializado.

En tal sentido, detallaron que no se espera el regreso de las lluvias en los próximos días, a raíz de esto "la circulación de aire norte será clave para el ascenso térmico, con jornadas más soleadas y temperaturas más templadas".

Ranking de temperaturas para el viernes 8 de agosto

  1. Villa Reynolds, San Luis, -7.3º
  2. Maquinchao, Río Negro, -6.2º
  3. Escuela de Aviación Militar, Córdoba, -3.3º
  4. La Quiaca, Jujuy, -3.2º
  5. Chapelco, Neuquén, -3º
  6. Córdoba, Córdoba, -2.4º
  7. Azul, Buenos Aires, -1.8º
  8. Río Cuarto, Córdoba, -1.3º
  9. Viedma, Río Negro, -1º
  10. General Pico, La Pampa, -0.9º
Ranking temperatura 8-8-25

¿Cuándo aumentan las temperaturas?

Cada vez falta menos para la llegada de la primavera, aunque las mínimas se mantendrán bajas en los próximos días, de cara al fin de semana las máximas comenzarán a incrementar.

Para el viernes 8 y sábado 9 las mínimas se mantendrán en los 5°, mientras que las máximas serán de 14°; para el domingo 10, el termómetro comenzará aumentar con una máxima de 16°, los mejores días serán lunes 11 y martes 12 de agosto, donde llegarán a los 18°.

CABA pronóstico 8-8-25
