El desesperado pedido de una vecina de Bahía Blanca: "Ojalá que alguien se acuerde de nosotros"

En diálogo con el móvil de Adrián Salonia para Argentina en Vivo, la mujer aseguró que "no tenemos ayuda de nadie, no se presentó nadie", y recién pudo comunicarse con sus familiares que viven fuera de la ciudad este domingo por la mañana, cuando se restableció el servicio de luz.

"Nosotros estamos sin ver nada, no vimos televisión, no tenemos agua. Ayer salí a recorrer la ciudad y no puedo creer todo lo que pasó. Todos los chicos estudiantes del Barrio Universitario en las calles, la ropa colgada, zapatos, heladeras afuera, todo para tirar", describió.

Embed El testimonio de una vecina de Bahía Blanca



"No tenemos ninguna ayuda, vengan por favor"



"Hasta ahora no hay ayuda de nadie, esperemos que ayuden en toda esa zona. Es devastador. Nunca vi una cosa igual. Ojalá se acuerden de Bahía Blanca. Esto fue peor que el temporal", aseguró en relación al tornado que azotó la ciudad en diciembre de 2023.

Graciela contó que en su barrio "corría el agua, era un mar" y "los autos iban como barquitos de papel". "A mí me caía el agua por la lámpara como si hubiese puesto una manguera, se me llovió toda la casa. Como estábamos incomunicados, no podíamos avisarle nada a nadie. Te sentís solo en el mundo", expresó.

"Quedaron las casas llenas de barro y no hay agua. Lo que más se necesita es ayuda psicológica para esa gente que de golpe perdió todo. Estamos como el día después de una guerra, es un apocalipsis lo que pasó, una película de terror. Ojalá que alguien se acuerde de nosotros y que traigan ayuda para toda esta gente", concluyó.