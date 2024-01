El desconsuelo de la madre de Tomás Tello Ferreyra: "Quiero que paguen todos y saber por qué tanta maldad"

Para Samanta, la agresión que recibió su hijo fue en forma de venganza después que la víctima no dejara entrar a una fiesta que había hecho en su casa previo a la Navidad. “No conozco quiénes son los agresores, no eran amigos”, aseguró.

En ese sentido, la mamá de la joven víctima, de 18 años, pidió justicia y “que paguen todos”. “Por ahora no caigo de todo lo que sucedió. Ayer miraba la tele y veía la foto de mi hijo y no lo podía creer. Gente que me llamaba de todos lados y no entendía nada”, reconoció Samanta en Turno Mañana por C5N.