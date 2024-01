Crimen de Tomás Tello en Santa Teresita: avanza la investigación

Por el momento, hay nueve personas detenidas. Una de ellas es el principal sospechoso: Damián Copelián, de 21 años. También arrestaron al padre del presunto homicida, de 57 años y a otros vendedores.

La Policía también aprehendió a dos menores de edad cuya responsabilidad e implicancia en el caso todavía se encuentra bajo investigación.

Detenidos santa teresita

Crimen en Santa Teresita: represión e incidentes en la marcha para pedir justicia por el joven asesinado

Un grupo de personas que protestaba esta tarde por el crimen de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado en Santa Teresita, arrojó piedras contra la comisaría donde están detenidos los acusados del crimen mientras que efectivos de la policía respondieron con balas de goma. Unas de las balas hirió el cuerpo de un vecino del lugar que se encontraba en el lugar sin realizar disturbios.

Pasadas las 19 horas, decenas de jóvenes, en su mayoría amigos de la víctima, se acercaron a la comisaría para reclamar justicia. A los pocos minutos de llegar, un grupo de jóvenes empezó a tirar piedras a la policía que respondió con balas de goma y con un blindaje con escudos en la puerta del lugar.

Los incidentes duraron pocos minutos gracias a que una mujer intercedió para que el reclamo se hiciera de manera pacífica. Luego de que se calmó la situación, algunos jóvenes comenzaron a prender fuego algunas maderas en una esquina cercana a la comisaría mientras que otros realizaban fuertes ruidos realizando cortes con las motos. Pasadas las 19.30 horas llegó el padre de Tomás que pidió a los manifestantes que mantuvieran la calma y que dejaran de realizar disturbios.

Tello fue asesinado a puñaladas por una patota en la costanera de Santa Teresita durante los festejos por el Año Nuevo. El hecho tuvo lugar minutos antes de las 7 de la mañana en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera de la mencionada localidad del Partido de la Costa.

A unos metros de ese lugar, Tello festejaba con sus amigos el Año Nuevo en la playa, hasta que comenzó a ser perseguido por una decena de personas. Ante esa situación, Tello trató de escapar corriendo, pero fue interceptado en el mencionado cruce de calles, a metros del mar. En ese lugar, el grupo de personas comenzó a atacar al joven de 18 años mediante golpes de puño y al menos un arma blanca.

Como consecuencia del ataque, Tello, oriundo de la localidad vecina de Mar del Tuyú, sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde finalmente falleció.

Embed - SANTA TERESITA: C5N en la PLAYA DONDE COMENZÓ el ATAQUE a TOMÁS TELLO

Crimen de Santa Teresita: testigos dieron detalles del asesinato del joven de 18 años

En comunicación con el móvil de C5N, la turista que alquiló la casa en cuyo frente fue hallado el joven asesinado contó que cerca de las 7 de la mañana empezaron a escuchar botellazos contra la puerta por lo que llamó a la policía. "Había un chico ahí todo ensangrentado", narró la mujer que contó que vio a muchos chicos y chicas en el lugar.

Una vecina del lugar aportó detalles de los acontecimientos. "La noche fue muy movida. A eso de las 7 de la mañana se escucharon movimientos y gritos violentos. Nos despertamos y vemos chicos que corrían hacia la ruta por la 44", comenzó el relato de una señora que no quiso mostrar su rostro por seguridad.

Según contó la testigo, un grupo de aproximadamente unas 20 personas corría por las calles a los gritos. "Todos eran chicos muy jóvenes", contó la mujer quien aseguró ver como, después del asesinato, un joven se guardaba algo en el bolsillo

"Yo no sabía hasta ese momento lo que había pasado, cuando me entero lo que pasó empecé a pensar que el arma se la guardaron en el bolsillo", manifestó. "Me sorprendí porque no me imagine tremenda violencia entre chicos tan jóvenes", agregó.