El contundente pedido de paz de Ángel Di María en medio de la ola de violencia en Rosario

Ángel Di María Rosario La publicación de Ángel Di María sobre Rosario. Instagram

Este lunes, en una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que las Fuerzas Armadas se desplegarán en la ciudad santafesina entre este lunes y martes para colaborar con el municipio y el gobierno de Santa Fe en "la lucha contra el crimen organizado" y combatir la "embestida narcoterrorista".

Acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el intendente rosarino, Pablo Javkin, Petri marcó el rol del Estado para enfrentar la violencia. "La lucha contra el crimen organizado requiere de un Estado organizado. Un crimen organizado complejo y violento reclama que los tres niveles de gobierno se pongan de acuerdo y articulen políticas para impedir la consecución de delitos", expresó.

El duro testimonio del primo del playero asesinado en Rosario

Rosario transcurre uno de los momentos más dramáticos y de absoluto pánico en medio de la ola de crímenes en el que perdieron la vida dos taxistas y un chofer de colectivo. En ese sentido, el primo de Bruno Bussanich, joven playero asesinado en una estación de servicio, mostró su indignación por crimen que dejó devastada a toda una familia.

El crimen ocurrió este sábado poco antes de la medianoche en la estación de servicio ubicada en Mendoza al 7600. Una persona ingresó a la oficina y le efectuó tres disparos al empleado de 25 años, dos de los cuales impactaron en el pecho y otro en la cabeza.

Los atacantes dejaron un papel con un mensaje para Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, en el que se hace referencia al trato de los presos y a las requisas “a lo Bukele” que se realizaron la semana pasada en la cárcel de Piñero, un penal clave para los narcos de la zona.

“Lo que siento es impotencia, miedo e incertidumbre. Lo mismo que sienten los rosarinos hace tiempo, y lamentablemente van a seguir matando gente”, señaló Santiago Romero en diálogo con La Mañana por C5N y admitió: “Esto pasa hace tiempo, pasan los gobiernos, políticos, pero no mejora”.

Recordando a su primo, el joven destacó a Bruno como un joven “honrado, digno, trabajador, familiero, de clase media, un ciudadano de a pie”. Y en medio de la tristeza por el momento que le toca vivir no solo a su familia, sino a los rosarinos, aseguró: “Rosario sangra y no hacen nada. Se exilia la gente del país y no hacen nada, me da impotencia porque me acaban de sacar a mi primo, arruinaron una familia y esto nunca cambia. ¿Cuántas vidas más tiene que pasar para que esto termine? ¿Tiene que atacar la vida de un hijo de un político? Ojalá que no, que no toquen ninguna otra vida más”.