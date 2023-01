El contundente mensaje de Leandro Paredes por el caso de Fernando Báez Sosa

La esposa de Paredes, Camila Galante, también compartió la publicación en sus redes sociales para sumarse al pedido de que haya una condena hacia los responsables del asesinato de Fernando.

Paredes Fernando Báez Sosa La publicación que compartió Leandro Paredes.

Qué dice el posteo que compartió Leandro Paredes

"Soy Fernando Báez Sosa. El 18 de enero de 2020 salí a divertirme con mis amigos y mi novia a un boliche en Villa Gesell. En un momento le tiramos sin querer un poco de bebida en la camisa de un chico, le pedimos disculpas pero no entendieron que fue sin querer. A la salida del boliche me agarraron entre 8 y me golpearon hasta matarme, 2 más filmaban todo y se reían de mi, siendo cómplices de todo.

Me golpearon tanto que incluso hasta después de que muera me siguieron dando patadas. Me dejaron tirado y se fueron a comer a McDonald's para festejar que habían matado a "un negrito" como dijeron. Ya pasaron 3 años y todavía no obtuve justicia.

Lo cuento yo porque Fernando Báez no puede.

JUSTICIA ES PERPETUA".