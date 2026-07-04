Luto en la TV por la muerte de una actriz durante los terremotos en Venezuela

La artista y su madre se encontraban desaparecidas desde el pasado 24 de junio. Ahora su familia compartió la peor noticia: ambas fueron encontradas sin vida bajo los escombros de la vivienda que compartían.

En las últimas horas, la familia de la actriz Yorgelis Delgado murió durante el doble terremoto que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio. A pesar de la búsqueda contrarreloj para encontrar tanto a ella como a su madre con vida, la familia compartió la triste noticia en redes sociales con un breve comunicado.

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Tras varios días de incertidumbre, las autoridades y los servicios de rescate lograron dar con los cuerpos de Yorgelis Delgado y su madre, Gladys Escalona de Delgado, debajo de los escombros del edificio Coral Beach, ubicado en la zona de Los Corales, en La Guaira, el epicentro de los sismos ocurridos en los últimos días.

En el comunicado compartido por la familia en redes sociales se lee: "Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron".

"Su familia, Jorgelina Delgado, Miranda Mijares, Yohangellis Delgado, Jhonson Mijares, amigos y cercanos agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza" , añadieron.

Además añadieron " pedimos en este momento respeto y privacidad para sus seres queridos en medio de este dolor". También remarcaron que todavía hay muchas familias que buscan a sus parientes más queridos que permanecen desaparecidos o atrapados bajo los escombros.

Tan solo un día antes de conocerse la noticia, sus familiares informaron que "el edificio Coral Beach y, en específico, la zona donde están, son de muy difícil acceso. Es un proceso que se ha prolongado por varios factores, tanto de maquinaria como de personal humano".

Quién era la actriz venezolana Yorgelis Delgado que murió en el terremoto

Yorgelis Delgado, tenía 43 años, y era recordada por su participación en el programa juvenil "El Club de los Tigritos", transmitido por Venevisión durante la década de 1990.

A partir de los años 2000 protagonizó otros proyectos y producciones como por ejemplo Rugemania (1999) , Entre tu y yo (1997) y Gente nueva (2006) .

Delgado tuvo una hija en 2012, Miranda Mijares, junto a su pareja el empresario venezolano Guillermo Mijares.