5 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno envió otro grupo de brigadistas a Venezuela para relevar a los primeros equipos asignados

La ministra de Seguridad anunció que un segundo conjunto de profesionales partió hacia el país caribeño para "completar el relevo de los equipos" en las zonas afectadas por los terremotos.

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Brigadistas de Córdoba y Santa Fe que viajaron a Venezuela.

Brigadistas de Córdoba y Santa Fe que viajaron a Venezuela.

X @AleMonteoliva

Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, anunció este domingo que un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hacia Venezuela "para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos".

Venezuela anunció un paquete de ayuda económica para asistir a los damnificados por los terremotos
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El contingente especializado se traslada con el objetivo de dar continuidad a la asistencia humanitaria y reemplazar a las dotaciones que vienen desarrollando tareas de búsqueda y salvamento en las áreas más críticas del territorio venezolano.

Este despliegue de personal técnico resulta indispensable para mantener el ritmo de las operaciones de apoyo, considerando que desde hace unos días se encuentra un primer grupo de rescatistas que trabajan intensamente en el lugar del desastre.

La funcionaria precisó que la misión es coordinada por la Agencia Federal de Emergencia, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, garantizando de este modo el soporte logístico y operativo necesario para las brigadas de Córdoba y Santa Fe que intervienen en la emergencia.

La iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela estimó este domingo que 31.076 personas todavía están desaparecidas. De acuerdo con el último balance oficial disponible, la tragedia dejó 3.342 personas fallecidas y 16.740 heridas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes y de víctimas.

Venezuela anunció un paquete de ayuda económica para asistir a los damnificados por los terremotos

El gobierno venezolano lanzó un paquete extraordinario de medidas económicas para intentar aliviar el impacto de la crisis humanitaria provocada por los dos terremotos que sacudieron el norte del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el Estado destinará recursos para asistir a quienes perdieron sus hogares, con el objetivo de facilitar la recuperación de las zonas más afectadas.

Entre las iniciativas anunciadas figura la entrega de una ayuda económica mensual durante seis meses para las familias damnificadas. Además, la banca pública y privada pondrá en marcha una línea de créditos hipotecarios con un subsidio estatal del 80%, destinada tanto a la compra como a la reconstrucción de viviendas. El Ejecutivo también dispuso la exención de impuestos y tasas vinculadas a operaciones inmobiliarias relacionadas con los afectados y suspendió la exportación de materiales de construcción para priorizar el abastecimiento interno.

Rodríguez aseguró que la recuperación de la infraestructura será una prioridad en las próximas semanas y confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con distintos países para rehabilitar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, uno de los puntos estratégicos dañados por el desastre. Al mismo tiempo, prometió acelerar la asistencia en las localidades más golpeadas, donde persisten reclamos por la demora en la llegada de ayuda y por la reducción de los operativos de búsqueda.

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