22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Colegio de Nutricionistas bonaerense lanzó una campaña contra el intrusismo profesional: "¡Basta de truchos!"

La entidad advirtió sobre los riesgos de los consejos de influencers y otras personas que brindan recomendaciones nutricionales, pese a que no tienen título ni matrícula profesional.

Por
El Colegio de Nutricionistas bonaerense lanzó la campaña.

El Colegio de Nutricionistas bonaerense lanzó la campaña.

El Colegio de Nutricionistas bonaerense lanzó una campaña de concientización para advertir sobre los riesgos del intrusismo profesional en el ámbito de la salud y la nutrición, especialmente por las recomendaciones de influencers en las redes sociales.

Una costumbre sencilla que puede extender la esperanza de vida.
Te puede interesar:

Un experto en longevidad reveló el secreto número uno de los desayunos para vivir 100 años

La campaña, cuyo lema es "¡Basta de truchos!" y de que la que participan varios profesionales matriculados, busca que los que no tienen un título habilitante y sugieren dietas o "recetas mágicas" que prometen una mejoría en la salud sin un respaldo científico. "No vamos a detenernos porque está en juego la salud pública", advirtió la nutricionista (MP 4435) y presidenta de la entidad, Laura Salzman.

En tal sentido, marcó que los que recomiendan una alimentación y no tienen título ni matrícula profesional incurren en el ejercicio ilegal de la profesión, lo que se profundiza por el alcance de las redes sociales. "No todo lo que recomienda un influencer es seguro y puede afectar tu salud", señaló la nutricionista (MP 2314) Denisse Reynoso Peitsch.

"Cuando esto es a través de las redes sociales, se vuelve mucho más grave por la masividad que adquiere", alertó en esta línea.

En tanto, la nutricionista (MP 2960) y secretaria del Colegio de Nutricionistas bonaerense, Fernanda Delgado, se refirió a los peligros de este tipo de consejos: "Son muchos los riesgos de difundir este tipo de recetas o resultados mágicos sin control profesional".

Embed - ColegioNutricionistasPBA on Instagram: "SEGUIMOS ALZANDO LA VOZ Multiplicamos las miradas, las voces y el compromiso de colegas que dicen basta a quienes ejercen ilegalmente nuestra profesión. Se trata de responsabilidad. Porque la salud no se improvisa. Y porque la matrícula habilitante es la garantía del ejercicio ético y seguro de la profesión Esta es una acción más dentro de nuestra campaña para ponerle un freno al intrusismo. No desviemos la atención de lo importante. #NOalintrusismo #saludpública #BastadeTruchos"
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Discapacitados, trabajadores y familias marchan al Congreso: "Es desesperante e insostenible"

La manzana se mantiene entre las frutas más consumidas del mundo.

Esto le pasa al cuerpo si comés manzana todos los días: te sorprenderá

Esta rutina de fuerza solo te toma 20 minutos por día.

La rutina corta que explota tu fuerza al máximo con entrenar 2 veces por semana: dura pocos minutos

La historia detrás del empresario que tuvo un gran problema de Salud

Practicaba triatlón y llevaba una vida saludable, pero un síntoma lo cambió todo: el médico reveló lo peor

La forma en que cada persona se alimenta, se mueve, duerme y se relaciona influye directamente en cómo envejece su cuerpo.

Si cumplis estas 4 condiciones podrías vivir hasta los 95 años según un experto en longevidad

Lo que parecía una simple señal de cansancio se convirtió en una tragedia.

Cuando su hijo le decía que veía borroso pensó que era cansancio, pero un diagnóstico reveló lo peor

Rating Cero

Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Shakira eligió a Ed Sheeran para relanzar Hips Dont Lie.

Shakira relanzó Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran: dónde escuchar la canción

Frankenstein, Stranger Things y Death by Lightning, lo más destacado de noviembre.

Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único y Desempleo, este jueves 23 de octubre

Hace 7 minutos
El mandatario francés llamó a acelerar las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo

Robo en el Louvre: la ministra de Cultura decidió no remover a la presidenta y Macron exigió reforzar la seguridad

Hace 16 minutos
“Estamos este año celebrando el inicio de la transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco, dijo el presidente español, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados.

España quitará en noviembre todos los homenajes que quedaron de la dictadura franquista

Hace 18 minutos
play
One Piece apareció por primera vez como historieta en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump, en 1997.

Qué es One Piece, el animé que se convirtió en símbolo de las protestas de la Generación Z

Hace 25 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre

Hace 27 minutos