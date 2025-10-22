El Colegio de Nutricionistas bonaerense lanzó una campaña contra el intrusismo profesional: "¡Basta de truchos!" La entidad advirtió sobre los riesgos de los consejos de influencers y otras personas que brindan recomendaciones nutricionales, pese a que no tienen título ni matrícula profesional. Por







El Colegio de Nutricionistas bonaerense lanzó una campaña de concientización para advertir sobre los riesgos del intrusismo profesional en el ámbito de la salud y la nutrición, especialmente por las recomendaciones de influencers en las redes sociales.

La campaña, cuyo lema es "¡Basta de truchos!" y de que la que participan varios profesionales matriculados, busca que los que no tienen un título habilitante y sugieren dietas o "recetas mágicas" que prometen una mejoría en la salud sin un respaldo científico. "No vamos a detenernos porque está en juego la salud pública", advirtió la nutricionista (MP 4435) y presidenta de la entidad, Laura Salzman.

En tal sentido, marcó que los que recomiendan una alimentación y no tienen título ni matrícula profesional incurren en el ejercicio ilegal de la profesión, lo que se profundiza por el alcance de las redes sociales. "No todo lo que recomienda un influencer es seguro y puede afectar tu salud", señaló la nutricionista (MP 2314) Denisse Reynoso Peitsch.

"Cuando esto es a través de las redes sociales, se vuelve mucho más grave por la masividad que adquiere", alertó en esta línea.

En tanto, la nutricionista (MP 2960) y secretaria del Colegio de Nutricionistas bonaerense, Fernanda Delgado, se refirió a los peligros de este tipo de consejos: "Son muchos los riesgos de difundir este tipo de recetas o resultados mágicos sin control profesional".

