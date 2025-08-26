26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta en Santa Fe por el robo de 68 ampollas de fentanilo de un hospital público

El Ministerio de Salud provincial denunció el faltante en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital J. B. Iturraspe de la capital, y aclaró que la medicación sustraída "no corresponde a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación".

Por
El Hospital Iturraspe de Santa Fe se inauguró en enero de 1911.
El Hospital Iturraspe de Santa Fe se inauguró en enero de 1911.Gobierno de Santa Fe

El Ministerio de Salud de Santa Fe denunció este lunes el faltante de 68 ampollas de fentanilo, que se encontraban disponibles para uso en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital J. B. Iturraspe de la capital provincial. Desde la cartera sanitaria aclararon que "la medicación faltante no corresponde a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación que es de público conocimiento".

El automóvil del apuntado por el crimen.
Te puede interesar:

Femicidio en San Antonio de Areco: la hipótesis apunta a que el asesino manejó con el cuerpo de su pareja más de 100 kilómetros

Según expresó el Gobierno santafesino, la denuncia por la sustracción de estos insumos "podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como Hurto", y solicitó al Ministerio Público de la Acusación "que investigue los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del Hospital J B Iturraspe, haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad".

Al mismo tiempo, las autoridades provinciales iniciaron una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, teniendo en cuenta que "la medicación es de estricto uso en el ámbito hospitalario, con indicación médica para tratamiento de pacientes críticos y cirugías".

En este sentido, destacaron la decisión de "llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes hayan sido responsables, y poniendo también todo a disposición de la Justicia para que pueda realizar su trabajo e identificar a los culpables".

Iturraspe
Alerta en el Hospital Iturraspe de Santa Fe por el robo de 68 ampollas de fentanilo.

Alerta en el Hospital Iturraspe de Santa Fe por el robo de 68 ampollas de fentanilo.

El director del hospital, doctor Francisco Sánchez Guerra, confirmó que se trata de un medicamento "muy sensible" y que ya se están realizando los trámites legales correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

En diálogo con Aire de Santa Fe, el profesional explicó que el hallazgo se produjo durante el relevamiento semanal de medicación. Allí se advirtió que, en uno de los sectores de la terapia intensiva, la cantidad de ampollas no coincidía con el consumo registrado.

"Esto ocurrió en el transcurso de uno o dos días, no es algo que venía de arrastre. Confirmamos la falta exacta de 68 ampollas y de inmediato se elevó la denuncia al Ministerio de Salud y a la Justicia", precisó Sánchez Guerra.

Qué es el fentanilo

El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los EEUU.

Hay dos tipos de fentanilo: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente. Ambos se consideran opioides sintéticos. El fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer.

El fentanilo fabricado ilícitamente (IMF, por sus siglas en inglés) se encuentra disponible en el mercado de drogas en diferentes formas, entre ellas como líquido y como polvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tragedia en Santiago del Estero.

Tragedia en Santiago del Estero: murió un nene de dos años tras ser atropellado por un camión

Los investigadores creen que el doble crimen se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Crimen en San Antonio de Areco: identificaron a la pareja que fue encontrada asesinada en un auto

play

Video escalofriante: atropelló a un joven y escapó sin asistirlo

play

Feroz incendio en Villa Soldati: dos personas fueron asistidas por inhalación de humo

Todavía se desconocen las razones detrás del incendio intencional a la concesionaria.

Ensenada: cuatro personas detenidas por el incendio de una agencia de autos

Las autoridades del Chaco lograron encontrar a Y. N. F.

Encontraron a la nena de 13 años que había desaparecido el miércoles en Chaco

Rating Cero

Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Ambos confirmaron su romance con un posteo en las historias de Instagram. 

El misterioso collar de diamantes que usó Nicki Nicole: ¿es regalo de Lamine Yamal?

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi: "Estamos intentando..."

Insólito error en La Voz Argentina.

Insólito error en La Voz Argentina: filtraron los nombres de los participantes que no avanzarán de ronda

De qué se trata esta atractiva película que está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película que te sorprende con su final inesperado

últimas noticias

play

Chacarita: choque en cadena entre un colectivo y dos autos

Hace 3 minutos
El BCRA subió en 3,5 puntos porcentuales los encajes remunerados.

El Banco Central volvió a subir los encajes remunerados previo a la nueva licitación de deuda

Hace 6 minutos
Desde septiembre de 2025, WhatsApp funcionará con limitaciones en dispositivos antiguos de distintas marcas.

Adiós a WhatsApp: los celulares en los que deja de funcionar la app desde septiembre 2025

Hace 8 minutos
El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Quesillo.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo

Hace 12 minutos
Estas cascadas de un pueblo de Córdoba atraen a miles de turistas, año tras año.

Viajar a Córdoba: el pueblito con unas cascadas que todos deben conocer

Hace 15 minutos