El cambio climático no da tregua: la primera semana de julio fue la más cálida de la historia

En un comunicado, la Organización expresó que "el mundo acaba de experimentar la semana más cálida registrada hasta ahora, según datos preliminares" , aunque en el texto no se publicaron cifras concretas.

El director de Servicios Climáticos de la OMN, Christopher Hewitt, explicó el motivo de las altas temperaturas y advirtió que podrían continuar subiendo. "El calor excepcional de junio y principios de julio se produjo al comienzo del desarrollo de El Niño, que se espera que alimente aún más el calor tanto en la tierra como en los océanos y conduzca a temperaturas más extremas y olas de calor marinas", señaló.

Durante el último martes, según datos del observatorio europeo del clima Copernicus brindados a la agencia AFP, se registró una temperatura media de 16,88° C, por lo que se rompió el récord de agosto de 2016, cuando se había alcanzado 16,80° C.

Sin embargo, se batió nuevamente el récord el pasado jueves con una temperatura media de 17,08° C y una cifra similar, aunque provisional, se registró con márgenes de 0,02° C y 0,01° C el miércoles y viernes, respectivamente.

Calentamiento global: América Latina y el Caribe tuvieron el mayor aumento de temperaturas en los últimos años

Un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMN) advirtió que América Latina y el Caribe tuvieron el mayor incremento de temperaturas en los últimos 30 años en el mundo, con un promedio de 0,2° cada diez años, y la sequía de 2022, en la cuenca del Paraná-La Plata.

La OMN, durante la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Cuba, alarmó que los impactos meteorológicos y climáticos extremos "se están agudizando" en América Latina y el Caribe, a medida que el incremento de temperaturas se incrementa.

El informe expresó que las temperaturas se calentaron un promedio de 0,2° C por década en la región en los últimos 30 años, lo que representa la tasa más elevada registrada en el mundo. En esta línea, la organización manifestó que los incendios forestales récord en el verano de 2022 estuvieron relacionadas con el calor extremo y los suelos secos.

El secretario general de la OMN, Petteri Talas, alertó sobre las consecuencias de diferentes fenómenos. "Los ciclones tropicales, las fuertes precipitaciones y los eventos de inundaciones, y las severas sequías de varios años provocaron la pérdida de vidas y miles de millones en daños económicos a lo largo de 2022", advirtió.

En este sentido, remarcó que "el aumento del nivel del mar y el calentamiento de los océanos plantean riesgos cada vez mayores para los medios de vida, los ecosistemas y las economías costeras".

"Muchos de los eventos extremos fueron influenciados por La Niña de larga duración, pero también tenían el sello distintivo del cambio climático inducido por el hombre. El recién llegado El Niño subirá el calor y traerá consigo un clima más extremo", adelantó Talas.

La OMN también señaló que la sequía producida en la cuenca del Paraná-La Plata fue la peor desde 1944 y que esto desembocó en una baja de la producción hidroeléctrica, lo que llevó a que los países estén obligados a reemplazar esa fuente energética por combustibles fósiles.