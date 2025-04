El arzobispo porteño pidió "no mirar con el espejito retrovisor al '40 o '70"

Por otro lado, el arzobispo pidió "llevar el Evangelio al bolsillo” citando al Santo Cura Brochero, aunque no brindó ningún ejemplo concreto de su gestión en el gobierno de la arquidiócesis porteña, asumida hace menos de dos años. También se mostró cercano al citar frases de su abuela, quien dijo vivió cerca de la sede del gremio en la calle Teniente General Perón al 1400, (en el microcentro porteño): “Las mortajas no tienen bolsillo y detrás de los coches fúnebres no van camiones de mudanza”.