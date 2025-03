El arriesgado gesto de un joven en un café que dejó "perpleja" a una chica.

En la red social X, se realizó un posteo donde una chica contó una situación bastante particular vivida con un chico cuando salió a tomar un café y la historia se volvió viral rápidamente, llenándose con todo tipo de comentarios y opiniones.

Todo comenzó cuando, mientras estaba en el local, la joven cruzó miradas con un muchacho a la distancia. Jamás imaginó lo que sucedería al poco tiempo. "Hice contacto visual con uno en un café y a los 20 minutos me siguió en Instagram. Estoy perpleja, ¿Cómo carajo me encontró?", describió la usuaria @fandelprozac a través de la red social. Para graficar cómo se sentía, explicó: "Lo hubiese redactado en mayúsculas pero no los quería aturdir".