IR A
IR A

¿Siguen juntos o fue un amor fugaz? Cuál es el romance de Rosalía que afronta todo tipo de rumores

La conexión entre estos dos artistas surgió en Europa y rápidamente se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. Su química que sigue dando que hablar.

El misterio sobre el presente de la pareja sigue abierto.

El misterio sobre el presente de la pareja sigue abierto.

Hola
  • El vínculo entre Rosalía y Emilio Sakraya generó rumores luego de ser vistos juntos en Europa, despertando curiosidad sobre su relación.
  • El actor alemán, multifacético y con una prometedora carrera en cine, música y moda, se convirtió en el nuevo interés sentimental de la cantante catalana.
  • La pareja fue fotografiada en distintas ciudades europeas, y sus gestos públicos confirmaron su conexión sin necesidad de declaraciones formales.
  • A pesar de las especulaciones sobre una posible ruptura, su historia sigue siendo uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo.

Rosalía está en boca de todos no sólo por su último tema Berghain que sorprendió a todo el mundo, sino también por su vida sentimental. Luego de varias relaciones que quedaron en el pasado, la artista española inició un vínculo con el actor y músico alemán Emilio Sakraya, con quien compartió momentos que rápidamente captaron el interés del público y de los medios internacionales.

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.
Te puede interesar:

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

El romance surgió en un momento de cambios personales para la intérprete de Motomami, quien después de su separación de Rauw Alejandro y un breve acercamiento con el actor Jeremy Allen White, decidió apostar nuevamente por el amor. La química entre ambos no tardó en hacerse evidente, y sus apariciones juntos despertaron especulaciones sobre una relación sólida y discreta.

Lo que comenzó como una amistad entre dos artistas con carreras ascendentes se transformó en una historia que le dio lugar también a la conformación de un vínculo más íntimo. Pese a eso, el misterio sobre el presente de la pareja sigue abierto: algunos rumores indican que podrían haber tomado caminos separados, aunque ninguno lo confirmó oficialmente.

Rosalía y Emilio Sakraya

Cuál es la historia del romance entre Rosalía y Emilio Sakraya

El primer registro público de su relación se dio en mayo de 2025, cuando fueron fotografiados en Múnich paseando abrazados y compartiendo gestos de cariño. Desde entonces, se los vio recorrer varias ciudades de Europa, como Madrid y Barcelona, disfrutando de caminatas, cafés y momentos íntimos lejos de las cámaras.

Emilio Sakraya, nacido en Berlín en 1996, es un artista versátil, ya que practicó artes marciales, protagonizó producciones como Warrior Nun y 60 minutos, y lanzó su álbum Roter Sand. Además, incursionó en la moda como imagen de firmas de lujo, entre ellas Louis Vuitton. Su perfil artístico, moderno y cosmopolita, pareció conectar de inmediato con la sensibilidad creativa de Rosalía.

Rosalía y Emilio Sakraya

El actor alimentó las sospechas del romance cuando compartió en Instagram una imagen de un mural con el rostro de la cantante, gesto que sus seguidores interpretaron como una confirmación indirecta. Desde entonces, ambos mantuvieron una relación reservada, sin declaraciones oficiales pero con señales públicas de cariño que despertaron el interés mediático.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

últimas noticias

play

Big Ari, tras el violento asalto comando en su casa: "Fue un calvario interminable"

Hace 37 minutos
Altos niveles de adhesión a la masacre entre los cariocas.

Una encuesta dice que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho

Hace 40 minutos
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Hace 45 minutos
play
Guido Agostinelli se suma a C5N.

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

Hace 58 minutos
La causa judicial quedó caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca.

Apuñalan y matan a un adolescente de 15 años en una pelea callejera en Necochea

Hace 1 hora