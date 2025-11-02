¿Siguen juntos o fue un amor fugaz? Cuál es el romance de Rosalía que afronta todo tipo de rumores La conexión entre estos dos artistas surgió en Europa y rápidamente se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. Su química que sigue dando que hablar.







A pesar de las especulaciones sobre una posible ruptura, su historia sigue siendo uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo. Rosalía está en boca de todos no sólo por su último tema Berghain que sorprendió a todo el mundo, sino también por su vida sentimental. Luego de varias relaciones que quedaron en el pasado, la artista española inició un vínculo con el actor y músico alemán Emilio Sakraya, con quien compartió momentos que rápidamente captaron el interés del público y de los medios internacionales.

El romance surgió en un momento de cambios personales para la intérprete de Motomami, quien después de su separación de Rauw Alejandro y un breve acercamiento con el actor Jeremy Allen White, decidió apostar nuevamente por el amor. La química entre ambos no tardó en hacerse evidente, y sus apariciones juntos despertaron especulaciones sobre una relación sólida y discreta.

Lo que comenzó como una amistad entre dos artistas con carreras ascendentes se transformó en una historia que le dio lugar también a la conformación de un vínculo más íntimo. Pese a eso, el misterio sobre el presente de la pareja sigue abierto: algunos rumores indican que podrían haber tomado caminos separados, aunque ninguno lo confirmó oficialmente.

Rosalía y Emilio Sakraya Redes sociales Cuál es la historia del romance entre Rosalía y Emilio Sakraya El primer registro público de su relación se dio en mayo de 2025, cuando fueron fotografiados en Múnich paseando abrazados y compartiendo gestos de cariño. Desde entonces, se los vio recorrer varias ciudades de Europa, como Madrid y Barcelona, disfrutando de caminatas, cafés y momentos íntimos lejos de las cámaras.

Emilio Sakraya, nacido en Berlín en 1996, es un artista versátil, ya que practicó artes marciales, protagonizó producciones como Warrior Nun y 60 minutos, y lanzó su álbum Roter Sand. Además, incursionó en la moda como imagen de firmas de lujo, entre ellas Louis Vuitton. Su perfil artístico, moderno y cosmopolita, pareció conectar de inmediato con la sensibilidad creativa de Rosalía.

Rosalía y Emilio Sakraya Grosby Group El actor alimentó las sospechas del romance cuando compartió en Instagram una imagen de un mural con el rostro de la cantante, gesto que sus seguidores interpretaron como una confirmación indirecta. Desde entonces, ambos mantuvieron una relación reservada, sin declaraciones oficiales pero con señales públicas de cariño que despertaron el interés mediático.