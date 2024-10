El adolescente que cayó desde un sexto piso en Bariloche fue dado de alta: "Fue una macana"

“No me acuerdo lo que estaba intentando hacer. Ese día había llovido y me asomé por la ventana para alcanzarle algo a un compañero de la habitación de al lado", explicó Thiago. El hecho ocurrió el 28 de agosto y quedó internado desde entonces.

El adolescente reveló que no había tomado alcohol ni estaba bajo los efectos de las drogas: “Fue una macana por no pensar”. Y agregó: “Al momento de la caída, mi mente se bloqueó y no me acuerdo más nada”.

Bariloche- WIKIPEDIA

Thiago explicó: “De repente un día me desperté internado y no sabía por qué. Después con los días me dije ‘que cagada me mandé’. No me acuerdo que pasó, mi mente se bloqueó". El 19 de septiembre recibió el alta y se recupera en su casa.

Aseguró que se trata de un “renacimiento” y utilizará brackets dentales, yeso y silla de ruedas. “No tengo palabras para explicarlo. Fue gracias a todo el equipo médico, a las enfermeras, estoy eternamente agradecido con ellos, me trataron muy bien. Si no fuera por ellos no estaría en mi casa".