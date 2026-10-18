20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

"Me mandé una cagada": mató a golpes a su novia y se lo confesó a su mamá

El hijo de 12 años de la víctima y el femicida fue quien encontró el cuerpo en su casa. Cristian Navarro, de 45 años, fue localizado en un descampado luego de que admitiera el crimen en llamadas telefónicas con su madre y con un amigo.

Por
Aldana Novik Rojas

Aldana Novik Rojas, de 38 años.

Aldana Novik Rojas, de 38 años, fue asesinada a golpes por Cristian Navarro, de 45 años, en la vivienda que compartían en Valeria del Mar, partido de Pinamar. Un vecino escuchó la pelea y los llantos previos y el hijo de 12 años que tenía la pareja encontró el cuerpo de su mamá horas más tarde.

La policía encontró una escopeta con la que se habrían cometido los crímenes. 
Te puede interesar:

Masacre en Monte Grande: un hombre asesinó a su hijo de 11 años, a su esposa y su madre y luego se quitó la vida

Tras el crimen, Navarro huyó del hogar y llamó a su madre para decirle que se había mandado "una cagada". Luego se comunicó con un amigo, al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, la Policía Bonaerense lo encontró en un descampado de la localidad balnearia tras monitorear ese último llamado.

Si bien el hijo de ambos no se encontraba en la casa al momento del ataque, una hija menor de edad del acusado sí estaba presente. Se trata de una niña con discapacidad que no es hija de Aldana y que, tras el femicidio, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

Cristian Navarro detenido en Valeria del Mar.

Cristian Navarro detenido en Valeria del Mar.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores a la que accedió Infobae, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Navarro se lastimó los brazos, el cuello y el abdomen con un cuchillo antes de irse de la vivienda, pero no se provocó heridas graves.

Cuándo fue detenido Cristian Navarro por femicidio y cómo sigue la investigación

La búsqueda terminó este domingo a la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar lograron localizarlo en un descampado. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado al Hospital de Pinamar para recibir atención médica y quedó bajo custodia policial.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.

Navarro quedó detenido acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), delito que contempla la pena de prisión perpetua. Este lunes será indagado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aldana Novik Rojas tenía 38 años.

Quién era Aldana Novik Rojas, la peluquera asesinada por su novio en Valeria del Mar

Pablo Ezequiel Gómez está acusado de asesinar a su pareja Camila Abigail Iglesias.

Femicidio en Cruz del Eje: sigue la búsqueda del asesino de Camila Iglesias

Efectivos de la policía bonaerense se presentó en el domicilio de calle 39, tras la confesión del sospechoso. Imagen optimidaza con IA. 

La Plata: un hombre mató a su pareja, viajó a Jujuy y se entregó al regresar

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega.

El padre de Agostina Vega impulsa un proyecto de ley para proteger niños: "Hay un montón de otras Agostinas"

Una joven embarazada de 29 años sufrió graves quemaduras en Granadero Baigorria. 

Rosario: una mujer embarazada fue quemada por su pareja y debieron practicarle una cesárea de urgencia

Bárbara Aragón tenía 26 años.

Femicidio en Rosario: el escalofriante detalle que reveló la autopsia de la joven hallada en una valija

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 35 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 38 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca saca chapa y vence 2 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 39 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 46 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 1 hora