"Me mandé una cagada": mató a golpes a su novia y se lo confesó a su mamá

Aldana Novik Rojas, de 38 años, fue asesinada a golpes por Cristian Navarro, de 45 años, en la vivienda que compartían en Valeria del Mar, partido de Pinamar. Un vecino escuchó la pelea y los llantos previos y el hijo de 12 años que tenía la pareja encontró el cuerpo de su mamá horas más tarde.
Tras el crimen, Navarro huyó del hogar y llamó a su madre para decirle que se había mandado "una cagada". Luego se comunicó con un amigo, al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, la Policía Bonaerense lo encontró en un descampado de la localidad balnearia tras monitorear ese último llamado.
Si bien el hijo de ambos no se encontraba en la casa al momento del ataque, una hija menor de edad del acusado sí estaba presente. Se trata de una niña con discapacidad que no es hija de Aldana y que, tras el femicidio, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.
Cristian Navarro detenido en Valeria del Mar.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores a la que accedió Infobae, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas.
Navarro se lastimó los brazos, el cuello y el abdomen con un cuchillo antes de irse de la vivienda, pero no se provocó heridas graves.
Cuándo fue detenido Cristian Navarro por femicidio y cómo sigue la investigación
La búsqueda terminó este domingo a la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar lograron localizarlo en un descampado. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado al Hospital de Pinamar para recibir atención médica y quedó bajo custodia policial.
La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.
Navarro quedó detenido acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), delito que contempla la pena de prisión perpetua. Este lunes será indagado.