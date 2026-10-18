"Me mandé una cagada": mató a golpes a su novia y se lo confesó a su mamá El hijo de 12 años de la víctima y el femicida fue quien encontró el cuerpo en su casa. Cristian Navarro, de 45 años, fue localizado en un descampado luego de que admitiera el crimen en llamadas telefónicas con su madre y con un amigo. Por Agregar C5N en









Aldana Novik Rojas, de 38 años.

Aldana Novik Rojas, de 38 años, fue asesinada a golpes por Cristian Navarro, de 45 años, en la vivienda que compartían en Valeria del Mar, partido de Pinamar. Un vecino escuchó la pelea y los llantos previos y el hijo de 12 años que tenía la pareja encontró el cuerpo de su mamá horas más tarde.

Tras el crimen, Navarro huyó del hogar y llamó a su madre para decirle que se había mandado "una cagada". Luego se comunicó con un amigo, al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, la Policía Bonaerense lo encontró en un descampado de la localidad balnearia tras monitorear ese último llamado.

Si bien el hijo de ambos no se encontraba en la casa al momento del ataque, una hija menor de edad del acusado sí estaba presente. Se trata de una niña con discapacidad que no es hija de Aldana y que, tras el femicidio, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

Cristian Navarro detenido en Valeria del Mar. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores a la que accedió Infobae, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Navarro se lastimó los brazos, el cuello y el abdomen con un cuchillo antes de irse de la vivienda, pero no se provocó heridas graves.