Quién era Aldana Novik Rojas, la peluquera asesinada por su novio en Valeria del Mar

Se trata de una mujer que tenía dos hijos y enfrentaba problemas económicos por los cuales había pedido ayuda. Su pareja confesó el crimen a su madre y permanece detenida.

Aldana Novik Rojas , de 38 años, fue asesinada a golpes por Cristian Navarro , de 45 años, en la vivienda que compartían en Valeria del Mar, partido de Pinamar. La mujer tenía dos hijos, trabajaba como peluquera y enfrentaba problemas económicos por los cuales había pedido ayuda previamente en las redes sociales.

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Rojas, quien era madre de un adolescente de 18 años y un niño de 12, enfrentaba dificultades económicas después de instalarse en la Costa Atlántica , por lo que había pedido ayuda con un video en las redes sociales en el que se refirió a su situación y la necesidad de sumar clientes o conseguir trabajo.

"La estoy pasando mal. Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso. Tengo trastorno generalizado y ansiedad. Hace tres años estoy medicada, pero hace tres meses me vine a vivir acá por razones familiares de muchos problemas. No pude conseguir trabajo. Llegué a pedir que me den de comer porque no tenía alimentos" , había expresado la mujer.

Tras el crimen, Navarro huyó del hogar y llamó a su madre para decirle que se había mandado "una cagada". Luego se comunicó con un amigo , al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, la Policía Bonaerense lo encontró en un descampado de la localidad balnearia tras monitorear ese último llamado.

Si bien el hijo de ambos no se encontraba en la casa al momento del ataque, una hija menor de edad del acusado sí estaba presente. Se trata de una niña con discapacidad que no es hija de Aldana y que, tras el femicidio, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos .

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores a la que accedió Infobae, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas. Navarro se lastimó los brazos, el cuello y el abdomen con un cuchillo antes de irse de la vivienda, pero no se provocó heridas graves.

Cuándo fue detenido Cristian Navarro por femicidio y cómo sigue la investigación

La búsqueda terminó este domingo a la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar lograron localizarlo en un descampado. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado al Hospital de Pinamar para recibir atención médica y quedó bajo custodia policial.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.

Navarro quedó detenido acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), delito que contempla la pena de prisión perpetua. Este lunes será indagado.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.