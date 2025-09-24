El abuelo confirmó el triple crimen de las jóvenes de La Matanza: "Pasó el desenlace que no queríamos" El familiar de una de las chicas aseguró que los cuerpos hallados en una vivienda de Florencio Varela se tratan de Morena, Brenda y Lara. Por







Antonio, abuelo de una de las jóvenes.

Antonio, el abuelo de Morena y Brenda confirmó el triple crimen de las jóvenes de La Matanza. Los tres cuerpos fueron encontrados enterrados en el fondo de una casa ubicada en Florencio Varela, a la que habrían llegado las chicas en una camioneta blanca, que fue prendida fuego a metros del lugar.

Tras cinco días de incertidumbre, las autoridades y las familias lograron identificar a los cuerpos de Morena, Brenda y Lara. El abuelo de dos de ellas habló con la prensa y les agradeció por estar presente en el lugar y visibilizar el caso.

"Vengo en representación de toda la familia, estuvieron a lado nuestro desde el primer momento, pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más, si se la hubiesen llevado algún lugar", explicó Antonio.

En su discurso, el hombre criticó el lento accionar de las autoridades, quienes ayer pidieron un barrido de celulares, por lo que se detectó el aparato de una de las jóvenes y esto llevó a que encontraran la vivienda. "Sacaron dos cositas hermosas de nuestra vida. ¿Ustedes se saben lo que pueden haber sufrido esas chiquitas? Ahora nosotros estamos con que queremos pedir justicia", sentenció

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

En las últimas horas, se conoció el contenido de una cámara de seguridad del municipio en la zona de La Tablada, donde se observó por última vez a las jóvenes, el viernes a las 21.30. A partir de este material, se reconstruyó el trayecto que hizo el vehículo.