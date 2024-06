El abogado del conductor alcoholizado que mató a un motociclista dejará de representarlo

Tripolone se entrevistó con la familia del victimario y el fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, quien lleva adelante la investigación: “Cuando me fui enterando al mirar lo que los medios publicaron, ya tenía una decisión tomada. Pero como profesional no puedo faltar a lo que ya había hablado con el fiscal y la esposa. Me entrevisté con él, y le dije que si veía que era cierto lo del dosaje, me iba”.