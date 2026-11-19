El oficialismo y sus aliados rechazaron el pedido de José Mayans para debatir la iniciativa este jueves, pero la presión opositora forzó un compromiso para incluirla en el temario de una próxima sesión. El proyecto necesita tratamiento antes del 30 de noviembre para no perder la media sanción de Diputados.

La ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online está al límite de perder estado parlamentario. Si el Senado no la trata antes del 30 de noviembre, caerá la media sanción que la Cámara de Diputados aprobó en 2024. Aunque este jueves la Cámara alta asumió el compromiso de incluir el proyecto en el temario de una próxima sesión, todavía no hay una fecha garantizada para su tratamiento.

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Esta tarde, el jefe del bloque peronista, José Mayans, propuso tratar la iniciativa de inmediato para buscar la sanción definitiva de la ley. La moción fue rechazada por 28 votos afirmativos y 40 negativos. Sin embargo, el planteo del formoseño puso presión sobre el oficialismo y sus aliados.

Tras esa votación, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, presentó una segunda moción para que el proyecto se incorpore al temario de la próxima sesión. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

La próxima sesión está prevista para el jueves 26 de noviembre, cuando el oficialismo buscará avanzar con la reforma electoral. Sin embargo, el compromiso asumido este jueves no garantiza que la convocatoria se concrete en esa fecha ni que la iniciativa llegue finalmente al recinto antes del vencimiento del plazo. Antes, el martes o miércoles, se reunirá un plenario de comisiones para avanzar con el dictamen.

Desde el oficialismo justificaron el rechazo al tratamiento inmediato con el argumento de que el proyecto necesita modificaciones. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que la iniciativa lleva dos años en el Senado y cuestionó que ahora se pretenda aprobarla sin un debate previo en comisiones. "Durante estos dos años no hubo premura", señaló, y aclaró que su bancada no habilita el tratamiento de proyectos sin dictamen a través de los dos tercios.

La senadora reconoció que se trata de una problemática que preocupa a las familias y a distintos sectores de la sociedad, pero planteó la necesidad de incorporar herramientas para combatir las plataformas de apuestas ilegales. "No queremos mirar para un costado", aseguró. Entre los aspectos que busca incluir en una nueva propuesta, mencionó la posibilidad de lograr una baja inmediata de las páginas que permiten el juego sin controles.

En la misma línea, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, consideró razonable abrir una instancia de discusión para introducir modificaciones al texto que llegó de Diputados. "No aprobar el proyecto así como vino, porque hay reparos a cómo vino esta ley", sostuvo. Sin embargo, acompañó la propuesta para que el Senado se comprometa a tratarlo en la próxima sesión.

Una de las pocas voces del oficialismo que se apartó de esa postura fue Luis Juez, quien acompañó el pedido de Mayans para habilitar el debate inmediato. "Creo que algo es mejor que nada. Una ley podemos mejorarla con otra, pero hoy no tenemos nada", argumentó. Y agregó: "El año legislativo va a terminar sin tener una ley".

La presión de la Iglesia y la preocupación por los adolescentes

El reclamo por la sanción de la ley también llegó desde la Iglesia. La Comisión Episcopal de Pastoral Social había enviado el mes pasado una nota al Senado para reclamar que se retomara el tratamiento de la iniciativa. La preocupación por el avance de las apuestas online entre niños y adolescentes volvió a instalar el tema en la agenda política durante la visita del papa León XIV.

Gerardo Zamora hizo referencia a ese reclamo y recordó que la Comisión Episcopal advirtió sobre la dimensión del problema: "En un celular que lleva en el bolsillo un chico hay una casa de apuestas".

En el recinto, el senador Martín Soria citó datos de UNICEF para dimensionar el avance del juego entre los menores. Según las cifras que expuso, ocho de cada diez chicos en las escuelas realizaron apuestas online y la edad de iniciación se ubica en los 13 años.

El costo de dejar caer la ley

El jefe del bloque Justicialista había fundamentado su pedido de tratamiento inmediato con una advertencia: "Si no la tratamos ahora, la ley va a caer". El senador formoseño sostuvo que el proyecto lleva 731 días sin tratamiento en la Cámara alta y acusó al oficialismo de no haber exhibido voluntad para avanzar con una iniciativa que busca prevenir la ludopatía y regular la publicidad y el patrocinio de las apuestas online.

Mayans también planteó la necesidad de discutir el alcance de la regulación y fue más allá de las restricciones que contempla el texto aprobado por Diputados. Propuso "definir si realmente podemos dar el debate" y sostuvo: "Me parece fundamental dar una salida a este flagelo que tiene la sociedad argentina; hay que tender a prohibirlo totalmente". En ese sentido, cuestionó que el Estado obtenga ingresos a partir de la actividad: "Lo que pasa es que el Estado se beneficia, pero estamos beneficiando con la desgracia ajena".