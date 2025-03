Eclipse total de Luna de marzo: cómo verlo a simple vista desde Argentina y a qué hora

Eclipse Lunar Planetario 10-3-25.png Imagen compartida desde El Planetario

Durante el período que dure el eclipse, se podrá ver a la luna de un color rojizo anaranjado, lo que llevó a bautizarla como Luna "de sangre". Ribas se refiere a esta denominación como una consecuencia cultural porque tiempos atrás "se la emparentó con que la luna se moría, la luna se desangraba, la luna tomaba un color moribundo porque digamos hace muchísimo tiempo muchas culturas la veían como una diosa".

"Este nombre es más de aspecto mítico, tiene que ver con que efectivamente en un eclipse así se pone de color rojo anaranjado, más anaranjado que rojo en realidad", añadió.

También el color rojo que se ve es parte del espectro electromagnético, en la región donde la longitud de onda va desde 618 nm a 780 nm, dentro de la franja perceptible por el ojo humano. Por debajo, la región del infrarrojo, que tiene longitudes de onda más largas, no es visible para los humanos.

¿A qué hora va a comenzar el eclipse de total de Luna?

Para que ocurra este tipo de eclipse tiene que ser luna llena, sin embargo, a partir de cierto tiempo la Luna se empieza a sombrear, a partir de las dos de la mañana del viernes. "Más o menos 1 hora después, cerca de las 3:30 de la mañana, ya queda completamente en sombra y toma ese color que no es negro, sino rojo anaranjado. Esa es la parte que se llama la totalidad", explicó Ribas. Durará hasta las 4:30.

Eclipse de luna Pexels

¿Necesito alguna protección para ver el eclipse?

Este eclipse tiene la particularidad que se va a poder observar en todo el continente americano, aproximadamente el 40% de la población del planeta va a poder verlo sin problemas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, dependerá la visión en relación con las condiciones meteorológicas, si hay o no nubes en el cielo al momento del eclipse.

Para poder observar la luna "no necesitas nada especial, ni siquiera ir a un lugar a verlo porque se ve fantásticamente bien a simple vista", afirmó el especialista. Aquellos que tengan binoculares o telescopios podrán apreciar mejor el fenómeno, pero no es necesario tener aparatos especiales o filtros.

Este fenómeno es diferente a los eclipses de sol, donde sí se deben tener un montón de cuidados. "Pero un eclipse de Luna es completamente fácil de ver, este es un espectáculo muy lindo, muy largo", añadió Mariano, por lo que va a durar hasta pasada las 5 de la mañana.

¿Cuándo es el próximo eclipse total de luna?

Según explicó Mariano, no siempre ocurren los eclipses de este estilo, el último que vio Argentina ocurrió en el año 2022. "Y no vamos a volver a ver otro hasta 2029", aclaró. No son tan frecuentes y ocurren con cuatro años de intervalo.

"La ventaja que tiene es que se ven en una amplia región del planeta, no es que se ven a veces en otros totales, en un lugar específico, se van a ver en toda América, incluso en parte de Europa y África", expresó Ribas.