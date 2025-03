Qué actividades prepara el planetario de la Ciudad de Buenos Aires para ver el eclipse total de luna

El instituo Galileo Galilei, emplazado en Palermo, prepara diferentes actividades para grandes y chicos para poder disfrutar de este fenómeno único que no volverá a pasar hasta 2029.

A partir de as 2:30 el Planetario habilitará el uso gratuito de los telescopios, hasta las 5:30 de la mañana. El mejor momento del eclipse ocurrirá cerca de las 3:30 de la mañana, en ese momento la luna tomará un color anaranjado, y durará hasta las 4:30.

Eso no es todo, sino que desde Amigos de la Astronomía, esperan aquellos interesados en poder disfrutar del eclipse desde las 00:30 hasta las 05:00 del viernes con telescopios gratuitos disponibles para ver todo con más detalle.

¿Necesito alguna protección para ver el eclipse?

Este eclipse tiene la particularidad que se va a poder observar en todo el continente americano, aproximadamente el 40% de la población del planeta va a poder verlo sin problemas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, dependerá la visión en relación con las condiciones meteorológicas, si hay o no nubes en el cielo al momento del eclipse.

Para poder observar la luna "no necesitas nada especial, ni siquiera ir a un lugar a verlo porque se ve fantásticamente bien a simple vista", afirmó el especialista. Aquellos que tengan binoculares o telescopios podrán apreciar mejor el fenómeno, pero no es necesario tener aparatos especiales o filtros.

Este fenómeno es diferente a los eclipses de sol, donde sí se deben tener un montón de cuidados. "Pero un eclipse de Luna es completamente fácil de ver, este es un espectáculo muy lindo, muy largo", añadió Mariano, por lo que va a durar hasta pasada las 5 de la mañana.

¿Cuándo es el próximo eclipse total de luna?

Según explicó Mariano, no siempre ocurren los eclipses de este estilo, el último que vio Argentina ocurrió en el año 2022. "Y no vamos a volver a ver otro hasta 2029", aclaró. No son tan frecuentes y ocurren con cuatro años de intervalo.

"La ventaja que tiene es que se ven en una amplia región del planeta, no es que se ven a veces en otros totales, en un lugar específico, se van a ver en toda América, incluso en parte de Europa y África", expresó Ribas.