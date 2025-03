Eclipse total de luna marzo 2025: por qué se llama "de sangre" y dónde se podrá ver desde Argentina

El rol vital de la Iglesia en Bahía Blanca tras la catástrofe: "La gente no se anima a salir de su casa"

Eclipse Lunar Planetario 10-3-25.png

Existen diferentes tipos de eclipses, parciales, totales y penumbrales. "Los eclipses parciales tienen lugar cuando nuestro satélite ingresa en la penumbra y parte de su superficie también se va moviendo a través de la umbra de nuestro planeta; lo que da como resultado que el borde de la sombra de la Tierra se mueva a través de una parte de la Luna, oscureciéndola", expresaron desde la NASA.

Durante el eclipse total se podrá ver a la luna teñida de un color rojo porque la atmósfera de la Tierra dobla, filtra y refracta la luz solar, que se proyecta sobre la luna, explicaron desde National Geographic.

Eclipse Lunar de marzo 2025: cómo y dónde verlo en Argentina

El mejor momento para ver el eclipse lunar de marzo será a las 3:59 AM, según explicaron desde el sitio Space.com, mientras que en Estados Unidos será a las 2:59 AM. Este período durará más de una hora, aproximadamente 65 minutos.

A qué hora se podrá ver el eclipse desde Argentina y el resto del mundo

Según informó el sitio Time and Date, el eclipse se podrá ver completo en Buenos Aires si las condiciones meteorológicas se podrá ver sin problemas desde su fase penumbral hasta su finalización, al rededor de las 5:47hs.

En el resto del mundo:

Hora del Este (ET): 2:26 am — 3:31 am (14 de marzo).

Hora central (CT): 1:26 am — 2:31 am (14 de marzo).

Hora de montaña (MT): 12:26 am — 1:31 am (14 de marzo).

Hora del Pacífico (PT): 11:26 p. m. (13 de marzo) — 12:31 a. m. (14 de marzo).

Horario del Eclipse 10-3-25.png La Luna está sobre el horizonte durante este eclipse, por lo que con buenas condiciones climáticas en Buenos Aires, todo el eclipse será visible, expresaron desde Time and Date.com www.timeanddate.com

¿Por qué ocurre un Eclipse Total de Luna?

Según señalaron desde el Planetario, los puntos en los que la órbita lunar intersecan con el plano orbital terrestre se llaman «nodos». Para que suceda un eclipse (solar o lunar), dichos nodos deben estar alineados con el Sol y la Tierra.

Además, la Luna debe encontrarse justo en uno de esos nodos o muy cerca de ellos, algo que no pasa todos los meses.

¿Cuándo será el próximo eclipse total de luna visible desde Argentina?