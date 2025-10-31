31 de octubre de 2025 Inicio
Dua Lipa eligió la novela de una escritora argentina para sus recomendaciones de Halloween

La cantante británica tiene un club literario en el que recomienda distintas lecturas y comparte charlas con autores. Ahora, para la noche de terror, eligió a una autora de nuestro país que, además, es una de sus favoritas.

Por
Desde 2022

Desde 2022, Dua Lipa tiene un club de lectura en el que recomienda libros y comparte charlas con diferentes autores.

La cantante pop británica, Dua Lipa, eligió el libro "Los peligros de fumar en la cama", de la argentina Mariana Enriquez, para recomendar en su club de lectura en el especial de Halloween, que se celebra hoy 31 de octubre.

Una imagen de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Desde 2022, la artista decidió embarcarse en un proyecto personal por fuera de la música y que desarrollara otra de sus pasiones: la lectura. De esta manera, lanzó Service95, una plataforma en la que, mensualmente, Dua Lipa recomienda un libro, comparte una reseña del mismo y hasta suele tener conversaciones íntimas con diferentes autores.

Embed - Service95 Book Club with Dua Lipa on Instagram: "It’s spooky season, and the Service95 Book Club community has spoken From supernatural tales to psychological thrillers, turn off the lights (if you dare) and dive into our Halloween reading list – as recommended by you."

Para la edición de octubre, especial por ser el mes de Halloween, Dua Lipa encaminó su recomendación hacia el terror y eligió a una de las autoras más reconocidas de la actualidad en este género: la argentina Enriquez, quien, a su vez, es una de las preferidas de la cantante británica. El libro se trató de "Los peligros de fumar en la cama".

“Este libro presenta 12 relatos inquietantes ambientados en Buenos Aires y sus alrededores, que a menudo se centran en mujeres y niñas que experimentan sucesos sobrenaturales entrelazados con los traumas de la historia argentina”, escribió Dua Lipa en su presentación de este título de la autora nacional.

Esta no es la primera vez que Dua Lipa recomienda autores argentinos. A comienzos de 2024, compartió un entusiasmo especial por el libro "Fortuna", escrito por Hernán Díaz, quien ganó el premio Pulitzer en el año 2023 por esta novela. También mencionó a "No es un río", de Selva Almada.

