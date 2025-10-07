7 de octubre de 2025 Inicio
Dramática búsqueda de una joven de 22 años en Entre Ríos: ya hay un detenido

Daiana Mendieta fue vista por última vez el viernes 3 de octubre alrededor de las ocho de la noche. Después de media hora de haberse despedido de sus padres, dejó de responder los mensajes.

Dramática búsqueda de Daiana Mendieta en Entre Ríos.

La Policía de Entre Ríos mantiene un amplio operativo en la localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento de Rosario del Tala, para dar con el paradero de Daiana Mendieta, una joven de 22 años que desapareció el viernes por la noche tras salir de su vivienda a bordo de su Chevrolet Corsa Classic, vehículo que fue hallado horas más tarde abandonado en un camino rural.

En las últimas horas, se sumaron al operativo efectivos especializados, perros rastreadores y drones, con el apoyo de personal de distintas departamentales de la provincia. “Estamos trabajando con todo el recurso disponible”, confirmó el jefe de la Departamental Tala, Pedro Silva, quien adelantó además que se realizarán nuevos allanamientos ordenados por la Justicia.

Desde Paraná se envió un contingente de fuerzas de seguridad a Mansilla para fortalecer la búsqueda, que se mantiene activa en zonas rurales y descampadas. Los operativos se concentran especialmente en caminos vecinales, arroyos y áreas de monte bajo, donde los rastrillajes se llevan a cabo desde la madrugada del domingo.

daiana mendieta

El Corsa Classic de Daiana fue encontrado alrededor de las 4 de la madrugada del domingo, a unos dos kilómetros del casco urbano de Mansilla. Según el informe policial, el vehículo estaba con las llaves puestas, sin signos de violencia ni indicios de haber sido forzado. Por disposición judicial, fue trasladado al área de Criminalística para un peritaje completo que permita identificar rastros o huellas que ayuden a reconstruir los últimos movimientos de la joven.

En el marco de la investigación, ya hay un hombre de 55 años detenido, luego de resistirse a entregar su teléfono celular durante un procedimiento policial realizado en una vivienda cercana a la comisaría local. Según trascendió, la familia del detenido conocía a Daiana, aunque no existía un vínculo de amistad estrecho.

Durante ese allanamiento, los agentes secuestraron dos celulares y una camioneta Toyota Hilux. El hombre fue aprehendido por “resistencia a la autoridad” tras amenazar a los efectivos con un arma de fuego.

El jefe Silva confirmó a Diario Junio que los investigadores ya accedieron a la información del teléfono y las redes sociales de Daiana, lo que permitió obtener datos relevantes para la causa, aunque evitó brindar precisiones por tratarse de información sensible.

Por otra parte, en diálogo con el equipo de Mañanas Argentinas por C5N, contó que no habló sobre la relación con la joven, pero que no podrá declarar hasta que la Justicia así lo disponga. Se espera que la citación a declaración indagatoria sea esta semana.

La última actividad registrada en su cuenta de Instagram data de hace dos días, lo que refuerza la hipótesis de que fue realizada poco antes de su desaparición.

Cómo fue la desaparición de Daiana

De acuerdo con la denuncia presentada por sus padres, la joven salió de su casa el viernes alrededor de las 20 y dos horas después dejó de responder los mensajes. Al no obtener noticias durante todo el sábado, su familia acudió por la noche a la Comisaría de Gobernador Mansilla para radicar la denuncia.

Con el reporte formalizada, se desplegaron los primeros rastrillajes que llevaron al hallazgo del vehículo en la madrugada siguiente.

Según la denuncia, Daiana Mendieta mide 1,72 metros, pesa alrededor de 64 kilos, tiene cabello oscuro a la altura de los hombros y ojos marrones oscuros. Vestía calza gris, remera blanca y zapatillas Vans negras tipo botita.

