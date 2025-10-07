Voraz incendio en un edificio de Barracas: hay cinco personas heridas Tras varias horas de trabajo, los Bomberos lograron dominar el fuego. El SAME trabajó en el lugar junto con 13 ambulancias. Uno de los cuatro afectados debió ser trasladado al Hospital Argerich. Por







Se incendia un edificio en Barracas: hay cinco heridos.

Un incendio se desató este martes en un edificio del barrio porteño de Barracas, ubicado sobre avenida Caseros, entre Chacabuco y Piedras, lo que generó un importante despliegue de emergencia.

Al lugar acudieron 13 móviles del SAME, como así también personal de Bomberos y Policía de la Ciudad, que trabajaron para controlar las llamas y asistir a los vecinos afectados. El operativo también implicó resguardar al resto de los vecinos en la terraza.

Según confirmaron fuentes oficiales, cinco personas resultaron heridas a causa del siniestro. Cuatro de ellas fueron atendidas en el lugar, mientras que una de ellas debió ser trasladada al Hospital Argerich para recibir atención médica.