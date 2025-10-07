7 de octubre de 2025 Inicio
Drama en una escuela de Belgrano: padres denuncian el cierre intempestivo del establecimiento

Las familias de los alumnos expresaron el temor a que sus hijos pierdan la escolaridad. "La noticia nos impactó y creemos que el anuncio de un día para el otro estuvo mal", lamentó uno de los padres.

Los padres expresaron la preocupación por el cierre de un colegio en Belgrano.

Las familias de una escuela de Belgrano se encuentran atravesada por un drama que afecta fuertemente a la escolaridad de sus hijos. El Instituto Anunciación de María informó su intempestivo cierre a tres meses del fin del ciclo lectivo.

De acuerdo con lo que contó el cronista de C5N Alejandro Moreira, el establecimiento de Virrey Del Pino 3541 hizo el anuncio el miércoles de un momento para el otro, sin ningún tipo de lugar a la negociación.

El equipo de La Mañana habló con el padre de dos alumnos, quien expresó su preocupación: "Estamos dolidos, la noticia nos impactó. Creemos que el anuncio de un día para el otro es doloroso, el hecho de parar a los amiguitos, saliendo a buscar nuevas alternativas".

El hombre afirmó que se quedaron en la reunión pidiendo explicaciones y opinó que "la noticia es dura, pero creemos que no viene solo por un tema de costos por no tener alumnos, hay un edificio que se está construyendo, creemos que vienen por un tema inmobiliario".

Las familias hicieron foco en la insensibilidad con la que se comunicó el hecho: "Lo hacen a tres meses de terminar el ciclo lectivo sabiendo que va a perjudicar a todas las familias, que tenemos que salir corriendo a buscar vacantes en otro lugar".

Y agregó: "Mi hija salió llorando del colegio cuando les anunciaron el cierre a los chicos chiquitos, a todos. Ayer se hizo una marcha, igualmente terminan el año acá, nos aseguraron que sí".

