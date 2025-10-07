Drama en una escuela de Belgrano: padres denuncian el cierre intempestivo del establecimiento Las familias de los alumnos expresaron el temor a que sus hijos pierdan la escolaridad. "La noticia nos impactó y creemos que el anuncio de un día para el otro estuvo mal", lamentó uno de los padres. Por







Las familias de una escuela de Belgrano se encuentran atravesada por un drama que afecta fuertemente a la escolaridad de sus hijos. El Instituto Anunciación de María informó su intempestivo cierre a tres meses del fin del ciclo lectivo.

De acuerdo con lo que contó el cronista de C5N Alejandro Moreira, el establecimiento de Virrey Del Pino 3541 hizo el anuncio el miércoles de un momento para el otro, sin ningún tipo de lugar a la negociación.

El equipo de La Mañana habló con el padre de dos alumnos, quien expresó su preocupación: "Estamos dolidos, la noticia nos impactó. Creemos que el anuncio de un día para el otro es doloroso, el hecho de parar a los amiguitos, saliendo a buscar nuevas alternativas".

El hombre afirmó que se quedaron en la reunión pidiendo explicaciones y opinó que "la noticia es dura, pero creemos que no viene solo por un tema de costos por no tener alumnos, hay un edificio que se está construyendo, creemos que vienen por un tema inmobiliario".

Las familias hicieron foco en la insensibilidad con la que se comunicó el hecho: "Lo hacen a tres meses de terminar el ciclo lectivo sabiendo que va a perjudicar a todas las familias, que tenemos que salir corriendo a buscar vacantes en otro lugar".