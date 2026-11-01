1 de noviembre de 2026 Inicio
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Un avión privado se estrelló en Palm Beach y destruyó un motorhome: habría 9 fallecidos

La aeronave Learjet 60 procedía de Austin, Texas, cuando sufrió un descenso vertiginoso en la zona de Greenacres, en Florida. El siniestro derribó cables de alta tensión, desató un voraz incendio y habría dejado 9 víctimas fatales según trascendidos.

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El avión se dirigía a Bahamas.

El avión se dirigía a Bahamas.

Un avión privado Learjet 60 se estrelló en la zona de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, y provocó la destrucción total de una casa rodante tras un descenso acelerado durante su trayecto desde Austin, Texas.

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La aeronave, identificada con la matrícula N722BD, derribó cables del tendido eléctrico durante el desplome. El impacto directo desató una explosión que destruyó por completo un motorhome ubicado en las inmediaciones.

El accidente ocurrió cerca de la intersección entre la avenida Military Trail y la avenida 10 Norte. El choque dispersó escombros en un amplio radio y dejó múltiples líneas de alta tensión sobre la calle.

El accidente habría dejado víctimas 9 fatales según las primeras versiones del hecho. Los peritos mantienen bajo investigación la cantidad exacta de ocupantes de la nave y los posibles afectados en tierra.

Accidente aéreo en Palm Beach: investigan las causas mecánicas de la tragedia

El cuerpo de Bomberos de Palm Beach y efectivos de las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de emergencia en el área. Las cuadrillas trabajaron en la zona para sofocar los focos de fuego y mitigar el riesgo eléctrico.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos asumió el análisis técnico del siniestro. El organismo busca determinar las fallas mecánicas que provocaron la caída abrupta de la nave.

El organismo oficial publicará un informe preliminar con los hechos iniciales en las próximas semanas. Sin embargo, el dictamen definitivo sobre el origen de la catástrofe tardará hasta un año.

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