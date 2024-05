Dos ONG presentaron otro amparo contra el aumento del subte en la Ciudad.

Las organizaciones no gubernamentales Observatorio del Derecho de la Ciudad y La Ciudad Somos Quienes la Habitamos marcaron en el escrito que hubo una "vulneración de leyes".

Dos organizaciones no gubernamentales presentaron una acción de amparo para pedir la inconstitucionalidad del incremento del valor en los pasajes de subte en la ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido, señaló que "no se explicitó en los fundamentos de la Resolución de qué manera se tomó en cuenta las opiniones de la ciudadanía y las razones por las cuales desestimó cada una de las propuestas y consideraciones realizadas".

También se marcó que "los antecedentes fácticos que tuvo en cuenta el órgano no se cumplieron: motivación, por errores groseros en los hechos que habrían justificado el aumento (en particular, la relación histórica relación entre la tarifa del colectivo y la tarifa al usuario del subte) y finalidad, en tanto, al fijar un aumento desmedido, no cumple con el propósito de promover el uso generalizado del subte".

En tanto, además expresó que "viola el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad y el 42 de la Constitución Nacional en tanto obligan a proteger patrimonio y el interés económico de los usuarios de los servicios públicos".

El amparo que presentó la izquierda contra el aumento del subte

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman informó el jueves que presentó un recurso de amparo contra los aumentos el pasaje del subte y el premetro que comenzarán a regir el viernes 17 de mayo.

"Presentamos amparo contra el aumento del subte. Macri lanzó un nuevo tarifazo récord, con un 420% de aumento y un pasaje de $757 en agosto. Este aumento está por fuera de cualquier paritaria, empezando por las del mismo Gobierno de la CABA. Basta", informó la legisladora a través de su cuenta de X.

"En el amparo que presentamos contra el tarifazo, demostramos que aparecen millones de pesos en concepto de “otros gastos” sin justificativos; cargan en los cálculos de la tarifa técnica inversiones en infraestructura y costos de desasbestización que no deberían ser parte de ello", agregó Bregman en su comunicado.

La diputada expresó que en los últimos 10 años la tarifa, en términos porcentuales, aumentó 3 veces más que el salario mínimo. "Claramente no es ni justo ni razonable. Deja el pasaje muy por encima de lo que cuesta el colectivo, desincentivando el medio de transporte más rápido, económico y ecológico", indicó.

"Cobran una tarifa a precio dólar, muy por encima de tarifas de otros países con redes mucho más extensas. Eso sí, acá también dan un servicio pésimo, se paran los subtes, tienen materiales cancerígenos y no hay ninguna obra de extensión. Una estafa lisa y llana", completó.