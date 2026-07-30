La Concacaf se sumó a la UEFA y rechazó la privatización del Mundial propuesta por la FIFA

La Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe cuestionó la iniciativa impulsada por Gianni Infantino. "Los miembros expresaron su profunda preocupación", advirtió.

La Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) se sumó al rechazo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) a la propuesta de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones internacionales a inversores privados, impulsada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

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En un comunicado, la Concacaf expuso que las asociaciones integrantes se reunieron y cuestionaron la iniciativa de la FIFA: "Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA".

"Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas FIFA Forward, tanto nuevos como existentes, tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia", agregó la institución.

En tal sentido, le pidió precisiones sobre la propuesta a la entidad presidida por Gianni Infantino: "La Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro han rechazado la propuesta. Encargaron a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en nuestra región".

En tanto, la Concacaf se refirió al estatuto. "Encomendaron a los miembros del Consejo de la FIFA la tarea de instruir al Presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA", marcaron.

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La FIFA anunció la propuesta, sujeta a la aprobación de las 211 asociaciones miembro, de crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE) para "integrar los derechos comerciales de la FIFA —que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias— con la gestión operativa de los torneos", como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

La federación aseguró que, de a probarse, "el desarrollo del fútbol en todos los rincones del mundo se beneficiaría inmediatamente de un mayor financiamiento disponible para las 211 asociaciones miembro", a partir del nuevo Programa FIFA Fast Forward (FFFP) que adicionaría alrededor de u$s20 millones por asociación miembro en los próximos tres mundiales.

FFE sería propiedad de la FIFA, según explicó la organización en un comunicado, pero contaría con "inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias no controladoras en FFE". Estos permitirían recaudar u$s4.200 millones a finales de este año para financiar FFFP, basándose en una valoración inicial de capital de u$s20 mil millones.

En el texto, se confirmó que la FIFA trabaja junto a J.P. Morgan y OpenEconomics en el desarrollo de la operación financiera y que entre los potenciales inversores aparece Thrive Eternal, firma lanzada por Joshua Kushner.

"La FIFA mantendría el control exclusivo de FFE y la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones regulatorias y deportivas", afirmó la federación en el comunicado publicado este martes en su sitio web oficial.