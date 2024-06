Dos detenidos por el crimen del estudiante en Bernal

Dado que uno de los detenidos es menor de edad, interviene el Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil.

Embed - IBA a RENDIR a la FACULTAD y lo MATARON para ROBARLE: HABLA la HERMANA de la VÍCTIMA

El crimen de Carlos ocurrió durante la mañana del sábado, cerca del cruce de Falucho y Misiones. La rutina del joven de 22 años al viajar a la facultad consistía en trasladarse a la parada y, una vez a bordo, avisar a través de WhatsApp que ya estaba en viaje. Pero ese mensaje nunca llegó, por lo que su mamá salió a buscarlo.

Fue ella quien lo encontró, tirado boca abajo, agonizando con un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Con la ayuda de un vecino lo trasladó al Hospital de Wilde, donde llegó sin vida. Según la autopsia, fue golpeado atacado con un objeto contundente.

Andrea, una de las hermanas de la víctima, habló con Mariela López Brown en Mañanas Argentinas, por C5N. "Él se fue temprano. Mi mamá lo miraba hasta que dobló la esquina. Vio a dos personas que iban corriendo, no sabemos si fueron ellos. Como Carlos no contestaba fue a buscarlo y lo encontró tirado en el piso", relató.

"Me llamó, llegué y mi hermano estaba en el piso. No le sentí la respiración. Salí corriendo a pedir ayuda porque la Policía y la ambulancia no llegaban. Un vecino los llevó al hospital y el médico dijo que ya estaba muerto", agregó, para luego agradecer el apoyo del barrio en este duro momento que atraviesa su familia.