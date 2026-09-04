Dos argentinos cayeron mientras escalaban en una de las montañas más altas de Europa: uno murió El enólogo mendocino Gabriel Ansiaume falleció tras caer durante el descenso de una pared rocosa de los Alpes franceses, mientras que su primo sobrevivió al impacto y permanece hospitalizado. Por Agregar C5N en









Gabriel Ansiaume era un enólogo de Mendoza, conocido por sus amigos como “Rata”. Redes sociales

Una jornada de alpinismo terminó con la muerte del argentino Gabriel Ansiaume, mientras que su primo, quedó herido de gravedad tras caer de una de las montañas más altas de Europa.

El enólogo mendocino, de 39 años, estaba practicando escalada libre junto a su familiar en el macizo del Mont Blanc, cuando sufrieron un grave accidente durante la etapa de descenso en una de las zonas más concurridas de la zona.

Los deportistas resbalaron y cayeron hacia el corredor de Papillons mientras transitaban la pared rocosa de la Aiguille du Peigne, una cumbre de más de 3.000 metros, según los medios locales y el Pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, una unidad de élite de la gendarmería nacional francesa especializada en rescates.

Otros escaladores que circulaban por la ruta vieron a las víctimas y dieron el aviso al equipo de rescate. Se supo que tras el impacto, Ansiaume murió en el acto y su compañero sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al hospital de Sallanches, en Alta Saboya. Fue operado y evoluciona favorablemente.