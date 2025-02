Doble crimen de Florencio Varela: la dura hipótesis del abogado de la familia de Josué

"Conforme la última información que surge de la autopsia, ambos cuerpos tienen lesiones de cráneo. El cráneo de una persona es tan duro como el chasis de un camión. ¿Quién aseguraría la muerte de manera tan macabra a dos chicos para sustraerles, supuestamente, los dos celulares y una mochila?", cuestionó.

"Hasta el momento, yo tengo más dudas que certezas. Me puedo equivocar totalmente, pero no comparto para nada la versión policial. Nadie descarga tanta violencia matando a dos chicos de corta edad, que no se defendieron de nada, por robarles dos celulares y una mochila. No puedo unir la versión con los hechos reales", explicó.

Para Dieguez, el crimen no encaja en el accionar de los típicos motochorros, que "por lo general actúan cuando hay una resistencia". "¿Qué resistencia pueden haber ofrecido estos dos chicos de 14 y 16 años? Y asegurar la muerte con tanta violencia. A mí, para un robo común, no me suena", afirmó.

En ese sentido, el abogado señaló que "nadie habla del narcomenudeo que se da en ese predio. ¿Qué pasa si los chicos vieron algo y fueron abordados para callarlos como testigos? La versión del robo me parece a mí un poco endeble, pero yo me puedo equivocar. En el transcurso de los días se va a llegar a la verdad real", adelantó.

Según contó, "supuestamente" en ese predio "se juntan los que se denominan 'fisuras', drogadictos, chicos que van a quemar cables, que hacen narcomenudeo y toda esa historia. Esa parte no la cuentan. No es un robo común de celulares, que un arbolito no nos tape el bosque", subrayó.