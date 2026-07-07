7 de julio de 2026 Inicio
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Conmoción en el periodismo: murió un reconocido periodista que hablaba sobre la actualidad política

Colegas y dirigentes despidieron a una figura que integró vocación periodística y convicción política durante toda su vida.

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El periodismo político santafesino perdió a uno de sus referentes más reconocidos y queridos.

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El periodista rosarino Pedro Alberto "Pebeto" Aramburu falleció hace unos días y la noticia generó una ola de mensajes de despedida entre colegas, dirigentes políticos y referentes de la comunicación santafesina. Era una de las voces más reconocidas de la actualidad política de Santa Fe, con una extensa trayectoria en distintos medios de la provincia.

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A lo largo de su carrera se destacó por la claridad con la que expresó su conocimiento sobre la política provincial y por su permanente presencia en la agenda informativa. Además de su labor profesional, mantuvo una histórica cercanía con la Unión Cívica Radical (UCR), espacio político con el que estuvo identificado durante buena parte de su vida pública.

Esa afinidad nunca fue un secreto y él mismo la describía con su característico sentido del humor. En su perfil de Facebook se presentaba con una frase que sintetizaba buena parte de su identidad: "Jubilado pero andando. Radical, por supuesto! Leproso por parte de abuelo, hijas, nietos y sobrinas. Republicano, nacional, humanista. De filiación hetero-memorioso, liceísta del Belgrano, vasco y dispuesto a seguir hasta que los tres puentes coronarios lo permitan. ¿Me ubican?".

Quién era Pedro Alberto "Pebeto" Aramburu

Pedro Alberto "Pebeto" Aramburu fue una figura central del periodismo político de la provincia de Santa Fe. A lo largo de su carrera trabajó en diferentes espacios de comunicación, donde construyó una reputación sólida basada en su conocimiento de la política provincial y su capacidad para mantenerse presente en los momentos más relevantes de la agenda informativa.

Su vínculo con la UCR fue uno de los rasgos más reconocibles de su perfil público, aunque nunca condicionó su trabajo periodístico ni su credibilidad entre fuentes de distintos espacios políticos. Era un referente que mezclaba la pasión por la política con una mirada cercana a la realidad santafesina, algo que lo distinguió durante toda su trayectoria.

Fanático declarado de Newell's Old Boys y egresado del Colegio Nacional Belgrano, Aramburu dejó una impronta personal que iba más allá del periodismo. Su humor y su franqueza para hablar de sí mismo lo convirtieron también en una figura querida entre quienes lo conocieron más allá de los micrófonos.

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