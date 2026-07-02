Día Internacional del Ovni: del misterioso incidente Roswell a la desclasificación de archivos del Pentágono

También conocido como World Ufo Day, la iniciativa fue promovida por creyentes, investigadores y curiosos en la ufología mundial. La fecha conmemora a uno de los casos más famosos de la historia que dio el puntapié a más leyendas: un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho de México en 1947 y la noticia se dispersó rápidamente, de allí también nació el término "platillo volador".

Cada 2 de julio se festeja en todo el mundo el Día Internacional del Ovni , fecha marcada por el incidente en el pueblo de Roswell en Nuevo México, Estados Unidos, donde un campesino descubrió en un rancho un supuesto "platillo volador" estrellado. Este caso cobró notoriedad con el correr de los años y generó varias historias conspirativas que marcaron el inicio de un boom de avistamientos y casos similares en el resto del mundo.

En 1947 las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos recuperaron una serie de restos que supuestamente pertenecían a un "platillo volador", lo que generó intriga y curiosidad no solo por la prensa de la época sino también por la sociedad, que se convirtió en uno de los pilares de la ufología moderna.

Sin embargo, en 1994 las autoridades estadounidenses desmintieron la noticia y confirmaron que en realidad se trataba de los restos de un globo meteorológico en el marco del Proyecto Mogul , que buscaba detectar las pruebas de bombas nucleares soviéticas. Esta nueva información sobre el caso desató más teorías al respecto suponiendo que en realidad se trataba de una "coartada".

Unos días antes del accidente de Roswell, el 24 de junio, el aviador civil Kenneth Arnold vio nueve objetos voladores no identificados a los que describió como " platillos voladores" que se dirigían a 3.200 kilómetros por hora . Los acontecimientos tuvieron enorme resonancia, trascendiendo al plano mundial.

En un mundo entrando en la post guerra, "el experto psicólogo John Lynn aseguró que todo era una crisis colectiva de histeria causada por recientes predicciones de una guerra atómica por sorpresa ; otros hombres de ciencia opinaron que se trataba de una confusión causada por el reflejo de aviones sobre las nubes o simplemente de fantasías. Orville Wright, uno de los precursores de la aviación, creyó por su parte en una campaña del gobierno para llevarlos a una nueva guerra mundial", expresó el auto del libro Historia de los Platos Voladores en Argentina, Héctor P. Anganuzzi.

El interés por este universo extraordinario de ovnis y vida extraterrestre sigue creciendo hoy en día, no quedaron solamente en el pasado con esos dos casos en particular sino que se replicaron y se siguen viendo en todas partes del mundo. En Argentina existen casos memorables como el de Bariloche en 1995 o el de la Antártida en 1965, también avistamientos de todos los días que salían en diarios y revistas. Las redes sociales en este último tiempo son las encargadas en expandir todavía este universo con videos y fotografías al alcance de la mano.

Una encuesta en 2022 de la Universidad Fairleigh Dickinson, de Nueva Jersey y la Agencia Glocalities "da cuenta que el 32% de la población mundial cree en ovnis y en la vida extraterrestre, y una cifra similar (30,7%) se revela para el caso argentino, según la Segunda encuesta sobre creencias y actitudes religiosas de la Argentina de 2019 desarrollada por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CEIL-CONICET)", explicaron los autores Fabián Claudio Flores y Marcos Bruno Giop en un artículo escrito en 2024 bajo el nombre "Geografías del turismo ovni/et en la Argentina".

Algo similar ocurrió con un informe de Creencias Sociales de 2024 de Pulsar UBA, donde ante la pregunta de ¿Crees que hay vida en otros planetas? El 51% respondió que sí "mientras que un 41% es más escéptico al respecto. El nivel de acuerdo crece entre la población de 18 a 29 años: 55% están convencidos frente a un 39% que no".

Desde la afirmación de Barack Obama hasta la desclasificación del Pentágono

En los últimos meses, la fiebre por la desclasificación de documentos supuestamente ocultos por el gobierno de Estados Unidos sobre Ovnis creció tras los dichos de el expresidente Barack Obama en una entrevista donde aseguró que los extraterrestres "son reales, pero no los he visto".

"No los tienen retenidos en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos", añadió.

WOW! The Pentagon just released a video of an F-16 fighter jet SHOOTING DOWN a UFO



Insane footage



The second tranche of UFO files is now LIVE at https://t.co/QokBEphpDO pic.twitter.com/Pyi7NKzNyY — Nick Sortor (@nicksortor) May 22, 2026

Esto generó un revuelo y alimentó la presión para que la administración de Donald Trump desclasificara información sobre ovnis y Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) captados por las cámaras y en distintos testimonios por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En Estados Unidos desde hace tiempo que llevan adelante una campaña para informar e investigar sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) antes conocido como ovnis. Durante 2024 el Pentágono compartió un informe de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO por sus siglas en inglés) que cambiaría la historia, o no.

"Es importante subrayar que, hasta la fecha, la AARO no ha descubierto evidencia alguna de seres, actividad o tecnología extraterrestre", escribieron en el informe los miembros de la agencia que pertenece al Pentágono. El trabajo fue realizado en 757 casos reportados entre el 1 de mayo de 2023 y el 1 de junio de 2024.

En las páginas publicadas señalaron que consiguieron explicar al menos 300 de los casos, donde los fenómenos resultaron ser globos, aves, aviones, drones o satélites como la cadena de satélites de Starlink, la empresa de Elon Musk, que suelen cruzar los cielos.