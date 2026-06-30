30 de junio de 2026 Inicio
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Un guía de turismo murió al caer desde 150 metros, tras intentar sacar una selfie

En redes sociales se viralizó un video de un hombre que se trepó a una montaña para sacar una fotografía. Sin embargo, en cuestión de segundos perdió el equilibrio y cayó en un precipicio.

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Caio Rocha Aguiar murió al caer de un acantilado. 

Caio Rocha Aguiar murió al caer de un acantilado. 

Un guía turístico murió al caer 150 metros tras intentar sacar una selfie durante una excursión en grupo en Río de Janeiro, Brasil. La escalofriante caída al vacío quedó registrada por las personas que compartían la experencia en el sendero Pedra do Macaco y se volvió viral en redes sociales.

La mujer de 31 años murió al llegar al hospital por la gravedad de las heridas. 
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Según informaron medios brasileros, la víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal de 44 años. Era parte de un grupo de excursionistas que realizaban por primera vez ese recorrido, en el video se puede observar cómo el guía se sube arriba de una roca y posa como para sacar una fotografía.

Acto siguiente, al intentar descender de espaldas pierde el equilibrio y cae, en el clip se puede escuchar los gritos de pánico de aquellos que observaron toda la secuencia e intentan mostrar donde cayó enfocando el fondo del acantilado.

Según informó el medio G1 "Caio trabajaba con un equipo que guiaba grupos por senderos, pero aún no tenía una licencia formal como guía. En el momento del accidente, según testigos, solo acompañaba al grupo para familiarizarse con la ruta".

En el lugar se desplegó el equipo de bomberos y un equipo de rescate que trabajó en el lugar durante cuatro horas, en una zona de dificil acceso lo que dificultó la recuperación del cuerpo.

Espeluznante ataque de un cocodrilo a una mujer: le arrancó los dos brazos y la mató

Un cocodrilo atacó brutalmente a una mujer, le arrancó los dos brazos y la mató mientras nadaba en el río Econlockhatchee en Florida. En redes sociales se viralizó una llamada de una amiga de la víctima en la que implora al 911 que los servicios de emergencia se apuren para atenderla porque perdía mucha sangre.

Según informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre en los últimos días registraron tres ataques de caimanes en Florida. El único que resultó con una víctima fatal fue el que ocurrió el domingo pasado cerca del inicio del sendero de Barr Street en el Bosque Estatal Little Big Econ, cuando una mujer con su novio y una amiga se corrieron del sendero para nadar en el río.

Sin embargo, los tres fueron sorprendidos por un cocodrilo de gran tamaño que la atacó, le mordió los dos brazos y uno terminó arrancándoselo. En redes sociales, medios estadounidenses como CBS News compartieron la llamada al 911 que realizó su amiga implorando por ayuda, donde describió las heridas como "horribles".

En la llamada se puede escuchar como describe que su amiga tiene 31 años, permanece consiente durante los minutos que dura la comunicación pero se escucha una voz femenina de fondo que grita "ayuda" repetidas veces.

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