La Placa Planta está de regreso: quiénes están nominados en Gran Hermano

Siete jugadores quedaron en riesgo de eliminación tras una votación especial que también coincidió con una fuerte caída de audiencia del reality.

La Placa Planta volvió a instalarse en Gran Hermano: Generación Dorada y dejó a siete participantes en riesgo de eliminación tras una gala especial que modificó la dinámica habitual del reality. Después de una votación positiva , el público salvó a los 12 jugadores más apoyados, mientras que los siete menos votados pasaron automáticamente a una nueva instancia de voto negativo , cuyo desenlace se conocerá el próximo lunes 6 de julio .

La modalidad había sido anunciada días atrás por Santiago del Moro , luego del pedido insistente de los propios participantes para que "todos fueran a placa". " Lo pidieron, le mojaron la oreja al Big... estuvieron cantando 'todos a placa, así se van las plantas' ", recordó Santiago del Moro al explicar el regreso del formato.

El conductor agregó: " Va a haber una primera instancia con placa positiva... después se transforma en placa planta hasta el lunes ", con el objetivo de evitar que los fandoms direccionen los votos contra jugadores considerados fuertes y que el foco quede puesto en quienes menos protagonismo tuvieron dentro de la casa.

Tras la definición de la gala, la Placa Planta quedó integrada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro . Todos ellos continuarán expuestos al voto negativo del público durante los próximos días y uno abandonará definitivamente la competencia el lunes. Entre los analistas del programa llamó especialmente la atención la presencia de Luana Fernández , quien hasta hace pocas semanas aparecía entre las participantes con mejor imagen frente a la audiencia.

La gala también dejó una de las escenas más emotivas de la semana con un nuevo Congelados protagonizado por Tamara Paganini . Su prima ingresó a la casa para transmitirle un mensaje de tranquilidad, confirmarle que toda su familia se encuentra bien y llevarle saludos de su pareja, además de asegurarle que "sus gatos también están bien" . El momento buscó contener a la exsubcampeona, que días atrás había manifestado fuertes dudas sobre su continuidad dentro del reality tras recibir el mensaje " activá " durante una visita anterior.

Con la gala ya cerrada, la expectativa ahora se traslada a la cena de nominados de este jueves, donde los siete participantes compartirán una de las instancias de mayor tensión antes de la eliminación. Allí podrán exponer sus estrategias, defender su permanencia y analizar el impacto que tuvo el regreso de una modalidad que busca castigar a quienes permanecen con bajo perfil dentro de la competencia.

El golpazo de Gran Hermano en el rating del miércoles

La gala especial de Gran Hermano no logró traducir la expectativa en audiencia y sufrió uno de los retrocesos más importantes de la temporada. A pesar de que Telefe no tuvo competencia directa con partidos del Mundial 2026 en la televisión abierta, la primera parte del reality apenas alcanzó 9,4 puntos de rating, convirtiéndose en su registro más bajo de los últimos meses y quedando por debajo de la barrera de los dos dígitos.

El principal motivo señalado por distintos analistas fue el desarrollo de una gala con escaso contenido de alto impacto. Durante buena parte de la emisión, Santiago del Moro fue anunciando uno por uno a los doce participantes salvados por el voto positivo, una mecánica que, aunque importante para el juego, no consiguió sostener el ritmo habitual del programa ni mantener el interés masivo de la audiencia.

El Congelados de Tamara Paganini tampoco modificó la tendencia. Aunque la visita de su familiar generó uno de los momentos más sensibles de la noche y reforzó el costado emocional del reality, el segmento no alcanzó para revertir la caída de audiencia. El programa igualmente terminó liderando el día dentro de la televisión abierta, aunque con cifras considerablemente inferiores a las que acostumbraba antes del Mundial.

La Placa Planta definida en la última gala de GH. Telefe

Los números reflejaron además un contexto de bajo encendido para toda la televisión abierta. Detrás de Gran Hermano se ubicaron Telefe Noticias, con 8,8 puntos, mientras que la segunda parte del reality promedió 7,3 puntos. En tanto, Es mi sueño, el ciclo conducido por Guido Kaczka en El Trece, logró ingresar al Top Five diario con 6,3 puntos, rompiendo la hegemonía habitual de Telefe en los primeros puestos.