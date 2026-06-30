30 de junio de 2026 Inicio
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Espeluznante ataque de un cocodrilo a una mujer: le arrancó los dos brazos y la mató

Una mujer se encontraba junto a su novio y su mejor amiga nadando en un río cuando fue sorprendida por el animal. En redes sociales se viralizó la llamada al 911 donde imploran ayuda para poder salvarle la vida.

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La mujer de 31 años murió al llegar al hospital por la gravedad de las heridas. 
La mujer de 31 años murió al llegar al hospital por la gravedad de las heridas. 

Un cocodrilo atacó brutalmente a una mujer, le arrancó los dos brazos y la mató mientras nadaba en el río Econlockhatchee en Florida. En redes sociales se viralizó una llamada de una amiga de la víctima en la que implora al 911 que los servicios de emergencia se apuren para atenderla porque perdía mucha sangre.

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Según informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre en los últimos días registraron tres ataques de caimanes en Florida. El único que resultó con una víctima fatal fue el que ocurrió el domingo pasado cerca del inicio del sendero de Barr Street en el Bosque Estatal Little Big Econ, cuando una mujer con su novio y una amiga se corrieron del sendero para nadar en el río.

Sin embargo, los tres fueron sorprendidos por un cocodrilo de gran tamaño que la atacó, le mordió los dos brazos y uno terminó arrancándoselo. En redes sociales, medios estadounidenses como CBS News compartieron la llamada al 911 que realizó su amiga implorando por ayuda, donde describió las heridas como "horribles".

En la llamada se puede escuchar como describe que su amiga tiene 31 años, permanece consiente durante los minutos que dura la comunicación pero se escucha una voz femenina de fondo que grita "ayuda" repetidas veces.

México: un hombre de 28 años fue arrastrado mar adentro por un cocodrilo y murió

Dos días antes de que ocurriera el espeluznante ataque en Florida, Estados Unidos, en redes sociales se compartió un ataque similar de un cocodrilo a un hombre que se encontraba en la playa de Puerto Vallarta en México.

Según el reporte de medios locales, la víctima se encontraba en la playa dentro del áreal del Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa cuando fue sorprendido por el animal, que lo atacó y arrastró su cuerpo al mar. En el lugar se estableció un gran operativo para dar con los restos que fueron recuperados a 300 metros de la costa.

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