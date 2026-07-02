Quién es Hernán Gil, el sobreviviente a los terremotos de Venezuela que pasó una semana bajo los escombros Tiene 43 años, se empleaba como vigilante privado en un centro comercial que se desplomó en la ciudad costera de Catia La Mar el 24 de junio. Tras más de 70 horas de trabajo, fue restacatado por el equipo USAR de Bomberos de Chile y se recupera en un centro asistencial. Por Agregar C5N en









El hombre fue rescatado con vida en medio de los escombros.

Hernán Alberto Gil Flores se transformó en un símbolo de esperanza en medio de los terremotos de Venezuela, luego de que sea rescatado con vida tras permanecer una semana entre los escombros. Tiene 43 años y se empleaba como vigilante privado en centro comercial que se desplomó en la ciudad costera de Catia La Mar el 24 de junio debido al doble terremoto.

"Tras más de 70 horas de trabajo y luego de 8 días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial. Este rescate se da gracias al trabajo liderado por nuestro equipo USAR que se encuentra entregando ayuda humanitaria en Venezuela", publicó la cuenta oficial de bomberos del país trasandino.

La información marca que Alberto estaba trabajando en la garita de seguridad de un shopping al momento que se produce el derrumbe. De los trabajos intervinieron bomberos de siete países para tratar de sacarlo. "Tuvieron que cavar túneles paralelos para poder garantizar la salida. Están llevándolo a un hospital en Caracas", informó el periodista de C5N, especialista en temas internacionales, Gabriel Michi.

#AHORA | Tragedia de Venezuela: rescataron a Hernán Gil, tras días bajo los escombros



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/0ER9XUvjSA — C5N (@C5N) July 2, 2026 Uno de los médicos que le salvó la vida al hombre, Vicenzo Bosnia, habló con C5N y dio detalles todo el proceso para salvarlo con vida. "Fue probablemente uno de los cinco rescates más complejos que existió. Es una estructura de un edificio que colapsa y deja atrapada a una persona en el piso -3. Nosotros hacemos detección auditiva de la víctima y logramos con el equipo de rescate poder penetrar en la estructura para sondearlo la caseta donde estaba él, pasar una cámara y ver como se encontraba", señaló en un primer momento.

#ALERTA | Habla Vicenzo, el médico que le salvó la vida a Hernán Gil



El "operativo milagro" duró 114 horas.@salonia_adrian



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/tOUAsdP9ZG — C5N (@C5N) July 2, 2026 Luego detalló que tras poder comunicarse y verlo en medio de los escombros, "con la manguera de cocina pudimos hidratarlo, pasarle agua y hacer que pudiese tener soporte durante las 96 horas que hicimos el rescate".

Sobre la salud de Hernán, el rescatista informó que "se encuentra bien" y "llegó estable al hospital". "Estamos muy contentos porque estás víctimas generalmente llegan con una falla renal importante. Pasamos 11 litros de líquido eso hizo que la persona orinara 18 veces, lo que marcaba que el riñón estaba bien", completó. Aparición de Hernán Gil: el anuncio de los bomberos de Chile | Tras más de 70 horas de trabajo y luego de 8 días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial.



Este rescate se da… pic.twitter.com/HbtQG90Xuq — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) July 2, 2026 Noticia en desarrollo.- 2