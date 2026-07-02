Quién es la famosa argentina que se separó tras 14 años y tuvo un embarazo traumático La actriz terminó el vínculo con su novio a pocos meses de parir a su primer hijo y reveló cómo fue el proceso de desgaste: contó que tuvo un parto "de emergencia" y que sufrió depresión. "Fue muy frustrante", reconoció. Agregar C5N en









Se separó Magui Bravi. Redes sociales

La actriz Magui Bravi reveló que se separó en abril de su pareja Octavio Cattaneo tras 14 años de relación, luego del embarazo traumático que tuvo, según ella misma relató. Si bien contó que fue una de las alegrías más grandes, la experiencia fue difícil.

En Bondi Live, contó que le costó entender por qué sufrió de esa manera porque tuvo un embarazo de riesgo, una cesárea de emergencia y depresión post parto: "Para mí fue muy frustrante, me cuidé toda la vida y ahora que necesitaba mi cuerpo no funcionaba".

EL TRAUMÁTICO EMBARAZO DE MAGUI BRAVI EN MEDIO DE SU SEPARACIÓN



Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10hs @fedeebongiorno @pepeochoa88 y @santiagorivaroy pic.twitter.com/fzyWlUqGdA — Bondi (@bondi_liveok) July 1, 2026 “Cuando el nene nació, yo estaba súper estresada, me costó mucho la lactancia, todo eso llevó también a que, no solo químicamente, sino que en mi cabeza sentía que no iba a poder y no podía disfrutar de mi hijo”, agregó sobre su maternidad.

Magui Bravi y la decisión de separare tras el embarazo Por ese motivo, Bravi no quiere proyectar una imagen suya en redes sociales: "No es poner una foto en redes que estás divina y todo está genial, ojalá hubiese sido así. Lo intenté. De hecho, o hice un tiempo y después dije, che, estos posteos no son reales. Vamos a la verdad".

En medio de todo eso, se separó de su pareja: "Tomar esa decisión nos tomó un año entero y acomodarnos nos tomó un montón. Una nueva casa, mucho tiempo juntos… pasar a ser madre soltera es re difícil".