Quién es la famosa argentina que se separó tras 14 años y tuvo un embarazo traumático

La actriz Magui Bravi reveló que se separó en abril de su pareja Octavio Cattaneo tras 14 años de relación, luego del embarazo traumático que tuvo, según ella misma relató. Si bien contó que fue una de las alegrías más grandes, la experiencia fue difícil.
En Bondi Live, contó que le costó entender por qué sufrió de esa manera porque tuvo un embarazo de riesgo, una cesárea de emergencia y depresión post parto: "Para mí fue muy frustrante, me cuidé toda la vida y ahora que necesitaba mi cuerpo no funcionaba".
“Cuando el nene nació, yo estaba súper estresada, me costó mucho la lactancia, todo eso llevó también a que, no solo químicamente, sino que en mi cabeza sentía que no iba a poder y no podía disfrutar de mi hijo”, agregó sobre su maternidad.
Magui Bravi y la decisión de separare tras el embarazo
Por ese motivo, Bravi no quiere proyectar una imagen suya en redes sociales: "No es poner una foto en redes que estás divina y todo está genial, ojalá hubiese sido así. Lo intenté. De hecho, o hice un tiempo y después dije, che, estos posteos no son reales. Vamos a la verdad".
En medio de todo eso, se separó de su pareja: "Tomar esa decisión nos tomó un año entero y acomodarnos nos tomó un montón. Una nueva casa, mucho tiempo juntos… pasar a ser madre soltera es re difícil".