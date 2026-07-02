IR A
IR A

Quién es la famosa argentina que se separó tras 14 años y tuvo un embarazo traumático

La actriz terminó el vínculo con su novio a pocos meses de parir a su primer hijo y reveló cómo fue el proceso de desgaste: contó que tuvo un parto "de emergencia" y que sufrió depresión. "Fue muy frustrante", reconoció.

Se separó Magui Bravi.

Se separó Magui Bravi.

Redes sociales

La actriz Magui Bravi reveló que se separó en abril de su pareja Octavio Cattaneo tras 14 años de relación, luego del embarazo traumático que tuvo, según ella misma relató. Si bien contó que fue una de las alegrías más grandes, la experiencia fue difícil.

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
Te puede interesar:

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

En Bondi Live, contó que le costó entender por qué sufrió de esa manera porque tuvo un embarazo de riesgo, una cesárea de emergencia y depresión post parto: "Para mí fue muy frustrante, me cuidé toda la vida y ahora que necesitaba mi cuerpo no funcionaba".

“Cuando el nene nació, yo estaba súper estresada, me costó mucho la lactancia, todo eso llevó también a que, no solo químicamente, sino que en mi cabeza sentía que no iba a poder y no podía disfrutar de mi hijo”, agregó sobre su maternidad.

Magui Bravi y la decisión de separare tras el embarazo

Por ese motivo, Bravi no quiere proyectar una imagen suya en redes sociales: "No es poner una foto en redes que estás divina y todo está genial, ojalá hubiese sido así. Lo intenté. De hecho, o hice un tiempo y después dije, che, estos posteos no son reales. Vamos a la verdad".

En medio de todo eso, se separó de su pareja: "Tomar esa decisión nos tomó un año entero y acomodarnos nos tomó un montón. Una nueva casa, mucho tiempo juntos… pasar a ser madre soltera es re difícil".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la desgarradora despedida de jose maria muscari en el velorio de ernestina pais: no podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Los detalles del último adiós a Ernestina Pais

El reconocido vocalista falleció este jueves.

Murió David Clayton-Thomas, el cantante de la histórica banda Blood, Sweat & Tears

últimas noticias

Se están construyendo paradores y carriles exclusivos parael Trambus.

Llega el Trambus porteño: dos avenidas importantes en Caballito cambiarán de sentido

Hace 11 minutos
Un famoso actor fue intervenido quirurgicamente

Preocupación: un actor argentino que fue operado de forma imprevista en la previa a un estreno

Hace 14 minutos
El actor confirmó la noticia menos deseada.

Desgarrador: estuvo en una novela famosa en Argentina y ahora confirmó una muerte muy dolorosa

Hace 17 minutos
Grupo Indalo suma un nuevo podcast a su catálogo en Spotify.

"No me voy a dormir", el podcast: conversaciones íntimas de Andy Chango con referentes de la música y la cultura

Hace 19 minutos
El Teatro Seminari-Cine Italia vivió una noche inolvidable con su reapertura oficial.

En una gala histórica, reabrió sus puertas el emblemático Teatro Seminari

Hace 19 minutos